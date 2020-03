‘The Gift’: The Jam Leave Fans Un cadeau d’adieu durable

Au début de 1982, La confiture avait été une présence constante et très créative sur la scène musicale britannique pendant cinq ans. Mais même si leurs légions de fans ne le savaient pas encore, leur temps tirait à sa fin. Le 20 mars 1982, le sixième et dernier record du studio du trio, The Gift, a fait quelque chose qu’aucun des cinq précédents n’avait réussi, alors que lors de sa semaine d’ouverture, il est devenu leur premier album britannique n ° 1.

La sortie précédente du Jam, Sound Affects des années 1980, avait fait ses débuts au n ° 2 des charts britanniques, derrière ABBASuper Trouper, avant de tomber. Cette fois, il n’y a pas eu d’erreur, car The Gift a interrompu le règne de la compilation Love Songs de Barbra Streisand, pendant une semaine seulement. Ce top dix comprenait également une nouvelle entrée au n ° 7 du premier album éponyme de Fun Boy Three.

Le cadeau a été propulsé au n ° 1 par le hit à double face simple “Town Called Malice” et “Precious”. Cela est entré dans le classement britannique au n ° 1 le 13 février et a été le favori de la nation pendant trois semaines. Les deux parties étaient sur l’album de 11 pistes, qui comprenait également d’autres souvenirs bien connus Paul Weller des chansons telles que «Just Who is The Five O’Clock Hero?» et «Carnation». Le bassiste Bruce Foxton a contribué «Circus».

«L’amour face au désespoir»

Les critiques de l’époque avaient des sentiments mitigés sur la nouvelle version. Mark Cooper dans Record Mirror a observé que «les meilleures chansons de Jam mélangent un réalisme de l’évier de cuisine en colère avec un désir croissant de changement. Sur le cadeau, [Weller] sort enfin de la clôture et part pour l’amour face au désespoir, et l’intelligence au lieu de l’épuisement. »

Adam Sweeting de Melody Maker a réservé son jugement en disant: «Dans quelques semaines, je devrais savoir avec certitude si The Gift est un classique ou simplement un très bon disque. Pour le moment, je ne peux pas le retirer de la platine. “

Lorsque l’album a reçu le traitement de réédition de luxe en 2012, le magazine Uncut a fait remarquer que «pour de nombreux fidèles de Jam, c’est un disque entaché par la décision de Weller de scinder le groupe au sommet de leur popularité, pierre angulaire d’un enterrement prématuré».

