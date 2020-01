The Go Go annonce une tournée nord-américaine pour soutenir Showtime Doc

Après leur retraite de courte durée, les Go-Go ont annoncé qu’ils reprendront la route cet été pour soutenir leur prochain documentaire Showtime, Les Go-Go.

Débutant le 25 juin à Humphreys à San Diego, en Californie, les légendes du rock LA se produiront dans des lieux intimes à travers l’Amérique du Nord, donnant aux fans la chance de voir le groupe de près et personnel. Les autres arrêts incluent Fremont Street Experience à Las Vegas, The Stone Pony à Asbury Park, New Jersey et le Foxwoods Resort Casino dans le Connecticut.

Les billets seront mis en vente ce vendredi 24 janvier à 10h heure locale avec les dates de Los Angeles en vente vendredi prochain 31 janvier à 10h PT.

Réalisé par Alison Wood (History of the Eagles, Magic Trip: Ken Kesey’s Search for a Kool Place and American Jihad). The Go Go raconte les débuts du groupe dans la scène punk de Los Angeles et leur ascension fulgurante qui a suivi pour devenir le groupe de rock féminin le plus titré de tous les temps.

Avec de nouvelles entrevues avec le groupe, Wood a eu un accès sans précédent au groupe et à leurs riches archives pour explorer pleinement la place du groupe dans l’histoire de la musique et la dynamique derrière leur ascension, leur chute et de nombreuses réincarnations.

Auparavant, The Go’s Go’s avait terminé sa tournée d’adieu en 2016 avant de concéder sous licence leurs chansons à la musique de juke-box Head Over Heels, qui a fait ses débuts à Broadway en 2018.

Le long métrage documentaire fera sa première au Sundance Film Festival le vendredi 24 janvier avant de se diriger vers Showtime.

Visitez le site Web officiel pour les détails des billets et consultez l’itinéraire ci-dessous.

La tournée Go Go 2020

25 juin | Humphreys San Diego, Californie

27 juin | Fremont Street Experience Las Vegas, NV

28 juin | Pechanga Theatre Temecula, Californie

30 juin | Orpheum Theatre Los Angeles, Californie

1 juil | Orpheum Theatre Los Angeles, Californie

5 juillet | Stone Pony Asbury Park, NJ

7 juil | Théâtre à Westbury Westbury, NY

9 juil | Parx Casino Bensalem, Pennsylvanie

10 juillet | Foxwoods Resort Casino Mashantucket, CT

12 juil | The Masonic San Francisco, Californie

13 juil | Centre des arts Segerstrom Costa Mesa, Californie