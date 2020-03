The Idiot: Comment Iggy Pop et David Bowie ont inventé le post-punk

Iggy PopLe premier album solo de The Idiot, a marqué un changement radical par rapport au proto-punk incendiaire à base de guitare de son ancien groupe, The Stooges. Sorti pour la première fois le 18 mars 1977, il a été écrit et enregistré en collaboration avec David Bowie, et son placage électronique et son atmosphère mélancolique avaient beaucoup en commun avec Low, “Heroes” et Lodger, les trois albums de Bowie largement appelés sa “Berlin Trilogy”.

Une renaissance artistique

Il a été largement documenté que Bowie a joué un rôle essentiel dans la renaissance artistique de Pop, non seulement en façonnant The Idiot, mais aussi en l’aidant à remettre sa vie sur les rails au milieu des années 70. En effet, lorsque les Stooges se sont séparés dans le désarroi après le Raw Power de 1973, Iggy a eu des problèmes personnels, passant même du temps dans une institution psychiatrique californienne. Bowie, cependant, coincé par son ami, emmenant plus tard Pop avec son compagnon sur sa longue tournée Isolar – 1976, à l’appui de l’album Station To Station.

Après la tournée, en juillet 1976, Bowie et Pop se sont installés au Château d’Hérouville, le même lieu français où Bowie a enregistré son album de reprises, Pin Ups, en 1973 et enregistrerait bientôt une grande partie de Low. Bowie et Pop ont ensuite commencé à rassembler de nombreuses chansons qui figureraient sur The Idiot. Les sessions étaient lâches et ad hoc dans la conception, et les deux musiciens ont été augmentés par le bassiste Laurent Thibault et le batteur Michel Santangeli, qui ont ajouté des morceaux rugueux déjà enregistrés par Bowie.

Au cours de ces premières sessions, Thibault a fourni à Bowie et Pop une boucle de bande de bruit industriel, qui a jeté les bases du remarquable morceau de clôture de The Idiot, «Mass Production». Selon la biographie d’Iggy Pop de Paul Trynka, Open Up And Bleed, Bowie était «comme un enfant transpercé par un train» quand il a entendu la bande, qui a été épissée en sections et a continué à fournir la toile de fond sinistre et bourdonnante de la chanson . Son atmosphère oppressante était parfaitement assortie aux paroles engourdies de Pop, qui s’inspiraient de ses souvenirs de regarder une machine à presser à l’usine River Rouge de Ford Motors à Dearborn, Michigan.

Pop a rappelé plus tard les conversations avec Bowie «à quel point j’admirais la beauté de la culture industrielle américaine qui pourrissait là où j’ai grandi», selon Joe Ambrose dans Gimme Danger: The Story Of Iggy Pop. “Comme les magnifiques cheminées et usines… des villes entières consacrées aux usines!”

“Je ne peux pas sortir une chanson comme ça”

Pendant les sessions Château, Bowie et Pop ont élaboré deux futurs classiques, “China Girl” et “Nightclubbing”. Le premier a réfléchi sur la relation de Pop avec sa petite amie asiatique Keulan Nguyen, et Bowie le réenregistrera plus tard pour son album multi-platine de 1983, Let’s Dance.

“Il y a une belle obligata, une mélodie romantique à la fin … elle fait écho à ce genre de guitares gitanes, si vous voulez”, a déclaré Pop dans une interview en 2019 avec Sirius XM. “Et cela [melody] David a écrit. Je pensais que c’était vraiment charmant. “

Le «Nightclubbing», quant à lui, est né d’un incident pendant les temps d’arrêt au Château après la fin des premières sessions de The Idiot. Réputé inspiré par des masques d’Halloween bon marché et une mélodie à l’ancienne Bowie a commencé à jouer sur le piano du studio, le morceau a inspiré Pop à écrire une chanson «principalement basée sur mes expériences de balade dans les discothèques d’Europe» avec Bowie, en un peu plus de 20 minutes.

Le rythme mémorable et lopant de cette chanson obsédante – qui a depuis été reprise par Grace Jones et La ligue humaine, ainsi que dans la bande originale de Trainspotting – est né de la nécessité, simplement parce qu’il n’y avait personne autour pour jouer de la batterie ce jour-là.

“La seule chose qui restait à augmenter dans la salle était une petite boîte à rythmes Roland”, a déclaré Pop en 2019. “[Bowie] a dit: «Je ne peux pas sortir une chanson avec quelque chose comme ça comme piste de batterie», alors j’ai dit: «Non, mais je peux», et il a compris. Nous l’avons donc fait avec cela et ce rythme est échantillonné dans de nombreux enregistrements hip-hop très réussis. “

“Nos soupçons étaient vrais: l’homme est un génie”

Des sessions supplémentaires pour The Idiot se sont déplacées dans les studios Musicland de Munich et dans le Hansa Studio 1 de Berlin, où d’excellents morceaux tels que le Neu! -Esque ‘Funtime’, la pulsation électro-pop de ‘Sister Midnight’ et Pop’s hypnotic paean to The Stooges, ‘ Dum Dum Boys a terminé avec des overdubs de la section rythmique régulière de Bowie composée de Carlos Alomar, Dennis Davis et George Murray. Le producteur Tony Visconti a ensuite réalisé un mix final chez Hansa et l’album a été publié avec une photographie de couverture d’Iggy, inspirée du Roquairol du peintre allemand Erich Heckel.

L’Idiot a effectivement ressuscité la carrière d’Iggy Pop. Il a culminé dans le Top 75 du Billboard 200 aux États-Unis et s’est même glissé dans le Top 30 britannique, donnant à Pop l’élan nécessaire pour poursuivre avec l’abrasif, la guitare striée Lust For Life plus tard en 1977.

La réputation de l’album s’est depuis développée de façon exponentielle. Bien qu’il ait été accueilli par des critiques relativement modestes en 1977, le biographe pop Paul Trynka a affirmé que The Idiot “préfigurait l’âme du post-punk”, et les paysages sonores futuristes du disque sont toujours absorbés par la culture populaire aujourd’hui. L’album a depuis été cité comme une pierre de touche par des artistes influents allant de Depeche Mode et R.E.M. à Joy Division et Ongles de neuf pouces, bien que Siouxsie Sioux peut-être le dit le mieux quand elle a dit que l’Idiot a fourni une «réaffirmation que nos soupçons étaient vrais: l’homme est un génie».

