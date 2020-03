‘The Joshua Tree’: comment U2 est devenu le “ticket le plus chaud de Rock”

C’est la couverture du magazine Time du 27 avril 1987 qui a envoyé le message incontestable. Rarement à la maison à l’hyperbole, et plus susceptible de concentrer son attention sur des questions d’importance politique mondiale, la vénérable newsweekly a couru un certain nom de groupe en or flamboyant, en relief sur une photo de quatre gars irlandais qui étaient en train de réécrire le livre des records . “U2»A fait la une des journaux:« Rock’s Hottest Ticket ».

Le temps écoulé depuis The Unforgettable Fire trois ans plus tôt avait été uniformément important, sur des scènes qui répondaient en taille et en échelle à la popularité désormais mondiale de U2. Alors que Time faisait sa déclaration de poids, le groupe était fièrement assis au sommet du palmarès des albums américains pour la première fois, dans un règne de neuf semaines pour la déclaration artistique qui a remporté le Grammy Award de l’album de l’année, The Joshua Tree.

Écoutez The Joshua Tree dès maintenant.

U2 était désormais maître de son domaine, tant en studio que sur la route, et ses aventures en route vers ce dernier album emblématique comprenaient des rencontres inoubliables. En juin 1985, ils étaient chez eux devant 55 000 fans au Croke Park de Dublin, alors que le Wide Awake In America EP est devenu une nouvelle carte de visite aux États-Unis.

Quelques semaines plus tard, un public calculé par milliards a vu Jack Nicholson, via un satellite de Philadelphie, présenter la contribution presque volante de U2 à Live Aid au stade de Wembley. Les lecteurs de Rolling Stone l’ont votée comme la meilleure performance, et à cet appel le plus étincelant de superstars mondiales, cela disait quelque chose.

La voix de Bono était maintenant entendue dans divers contextes, notamment en tant qu’invité sur le single all-star anti-apartheid “Sun City” et, au début de 1986, sur le single plaintif de Clannad “In A Lifetime”. En juin de la même année, U2 a rejoint la caravane d’Amnesty International de militants passionnés lors de la tournée Conspiracy of Hope aux États-Unis, avec Piquer, Lou Reed, Peter Gabriel et Bryan Adams.

Mais au fur et à mesure que l’année avançait, le besoin et le désir d’une nouvelle déclaration de studio devenaient tangibles. En été, après des sessions dans d’autres endroits, U2 s’est réuni dans leur fidèle trou de culasse des studios Windmill Lane à Dublin. Leurs confédérés, encore une fois, étaient le couple de production qui les avait aidés à porter The Unforgettable Fire à de telles hauteurs, Brian Eno et Daniel Lanois.

Bono dira plus tard qu’une grande partie du matériel de Joshua a été, essentiellement, enregistrée dans le salon de Clayton, ou la chambre d’amis de Larry Mullen Jr, dans des sessions qui étaient presque comme des démos dans leur spontanéité. «Cela aurait pu aller dans un certain nombre de directions différentes», se souvient-il. “Nous voulions l’idée d’un disque d’une seule pièce, pas une chose Side One, Side Two.”

Il y avait, en effet, une nature non forcée et parfois sans fioritures dans les résultats, sur laquelle des teintes de musique folk se fondaient dans la toile rock, en particulier sur l’introspective Dylanesque ‘Running To Stand Still’. Les saveurs allaient du blues au biblique, et même les célèbres «Avec ou sans toi» et «Je n’ai toujours pas trouvé ce que je cherchais». qui est devenu leur premier single américain n ° 1, a brûlé lentement mais sûrement.

Les thèmes spirituels récurrents étaient parfaitement adaptés à l’imagerie visuelle de l’album, inspiré d’une séance photo avec Anton Corbijn dans le désert de Mojave au milieu des arbres vieillissants inflexibles du titre, du nom du prophète de l’Ancien Testament.

Joshua était également le foyer de “ Bullet The Blue Sky ”, plus conflictuel et franc, et de pièces bouillonnantes telles que “ In God Country ” et une autre dans leur catalogue en expansion d’hymnes, “ Where The Streets Have No Name ”, Il y avait aussi de la tristesse, dans la dédicace de l’album à Greg Carroll, l’AP du groupe, tué dans un accident de moto à Dublin lors de la création de l’album en juillet 1986.

“Dans The Joshua Tree, U2 remplit les croquis avec des signes de croissance parfois à couper le souffle”, a écrit Robert Hilburn dans le Los Angeles Times. “Les paroles de Bono Hewson sont également plus cohérentes et conçues avec plus d’éloquence que dans les albums précédents, et son chant souligne les expressions de désillusion et d’espoir du groupe avec une puissance et une passion nouvelles.” Rolling Stone a déclaré que l’album “pourrait être le plus gros, et c’est exactement ce à quoi il ressemble”.

L’album britannique le plus vendu

Comme ils avaient raison. À sa sortie le 9 mars 1987, The Joshua Tree est devenu platine au Royaume-Uni en 48 heures et s’est vendu à 235 000 exemplaires au cours de sa première semaine, devenant ainsi l’album le plus vendu de Grande-Bretagne à ce jour. Il est arrivé en tête des palmarès à travers l’Europe et a franchi de façon positive les certifications platine en Amérique, avec quatre millions de livraisons à la fin de l’année et la certification des diamants consacrée, rarement accordée, pour dix millions, en 1995.

À la base de tout cela, la force imparable qui était U2 sur la route, englobant maintenant les stades ainsi que les arènes. Quatre-vingt-seize spectacles, onze pays et trois jambes, à partir du moment où l’arbre a pris racine, en Amérique du Nord en avril 1987: cinq nuits à la Los Angeles Arena, le même nombre à Meadowlands dans le New Jersey, puis en Europe pendant l’été , incorporant deux nuits puissantes au stade de Wembley.

Puis il est retourné dans les coliseums et les stades d’Amérique du Nord pour deux mois et demi supplémentaires. Personne ne pourrait jamais dire que U2 n’est pas devenu le plus grand groupe du monde sans mettre les kilomètres ou la dévotion méticuleuse aux événements rock spectaculaires.

Bientôt, les MTV et BRIT Awards précéderaient leurs doubles honneurs aux Grammy Awards pour The Joshua Tree, qui comprenait également la meilleure performance rock. Ils étaient les deux premiers Grammys d’une collection qui, jusqu’en 2020, totalise 22 trophées.

«Les gens répondent à notre naïveté»

Capturant le cœur de leur attrait, cette couverture historique de Time a avoué: «Bono traque une chanson autant qu’elle la chante, et dès l’instant où il monte sur scène, il n’y a aucun doute sur ses termes: reddition inconditionnelle. [Adam] Clayton et le batteur Larry Mullen Jr ont trouvé de solides bases musicales, et le guitariste principal, The Edge, peut travailler un riff autour d’une épiphanie. “

S’il y avait un sentiment d’arrivée, il était levé avec humilité. “Les gens réagissent à notre naïveté”, a déclaré Clayton dans le même article. “Je pense qu’ils voient quatre gars d’Irlande qui ne veulent pas abandonner leurs rêves.”

