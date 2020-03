The Killers Detail Nouvel album, Partager la nouvelle chanson “Caution”: Écoutez

The Killers ont partagé le premier nouveau single de leur prochain album Imploding the Mirage. Cela s’appelle “Attention”. Écoutez ci-dessous.

Les Killers ont également partagé la date de sortie d’Imploding the Mirage: It out out 29 May via Island. Le groupe a produit le nouvel album avec Shawn Everett et Jonathan Rado de Foxygen. Le LP, qui fait suite à Wonderful Wonderful de 2017, comprend des contributions de Lindsey Buckingham (sur «Caution»), Weyes Blood, la guerre contre les drogues Adam Granduciel, k.d. lang, Blake Mills et Lucius.

En 2019, les Killers ont titré Glastonbury et publié une vidéo réalisée par Spike Lee pour le single unique «Land of the Free». Le groupe prévoit de lancer une tournée au Royaume-Uni en mai, et il devrait jouer en tête d’affiche du festival Bilbao BBK Live 2020 en juillet. Consultez leur calendrier mis à jour sur leur site Web.

