The Killers diffusera un concert en direct pour faciliter la quarantaine!

Cette quarantaine semble durer longtemps. Et est-ce avec les nouvelles que les États-Unis sont officiellement le centre de la pandémie de coronavirus – dépassant l’Italie en nombre de décès – et qu’à New York, ils ont déjà suspendu l’année scolaire pour le reste de l’année, tout semble indiquer que la quarantaine au Mexique ne se terminera pas non plus bientôt.

Pour l’instant, continue d’être notre chance de rester à la maison dans le but de ralentir la propagation du virus, mais la vérité est que tout le monde n’a pas trouvé facile de ne pas sortir ou courir –Pourquoi pas, tu ne devrais pas aller courir non plus-. Et en tant que héros sans cape, de nombreux groupes et projets sont venus nous offrir des concerts en streaming pour soulager le stress et l’anxiété de tous les mélomanes. En fait, nous voyons même des festivals en ligne. Bravo pour ça!

Maintenant, pour faire plaisir à tous les fans de Flowers and Company, The Killers Ils ont également levé la main pour offrir un concert totalement live afin que vous puissiez en profiter depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur. Cela a été annoncé par le groupe via leur compte Twitter, annonçant que le samedi 18 avril prochain, ils joueront des chansons et répondront aux questions des fans via leur compte Instagram.

Attention aux humains incarcérés de la terre. Il est temps de se déchaîner! Samedi prochain à 12 h, heure du Pacifique, regardez et écoutez sur votre appareil portable préféré pendant que nous répondons à vos questions et jouons quelques-unes de nos chansons pour VOUS, EN DIRECT SUR INSTAGRAM!

Répondez à ce tweet avec vos questions.

– The Killers (@thekillers) 11 avril 2020

Le gang est connu pour avoir été très actif dans le partage de messages de sensibilisation et de prévention à ce stade difficile. De là, nous avons vu comment Brandon Flowers est devenu viral (comme s’il en avait besoin) avec une vidéo dans laquelle il se lave les mains en chantant “Mme Brightside »pour montrer combien de temps il faut pour le faire correctement.

Mais ça l’est. pic.twitter.com/PlyHdzo2pM

– The Killers (@thekillers) 16 mars 2020

Et soyez prudent ici, car nous écouterons très certainement en direct son dernier single «Caution», qui est sorti il ​​y a quelques semaines et fera partie de son nouvel album, Imploser le Mirage, qui sortira le 29 mai.

Une histoire à retenir

Soit dit en passant, puisque vous êtes ici … il n’est jamais trop tard pour se souvenir de leur concert du 5 avril au Foro Sol au CDMX, quand ils sont montés pour jouer avec eux un fan mexicain nommé José Luis. Vous souvenez-vous? Non? Bon, ici nous laissons l’histoire pour la faire revivre une fois de plus.