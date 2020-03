The Killers est de retour avec un nouveau morceau intitulé “Caution”!

Le monde parle actuellement du coronavirus, qui oblige tout le monde à agir. Au milieu de toute cette mer d’informations, de cas confirmés et de nouvelles qui pourraient nous étourdir, nous en avons un qui fera sûrement votre journée car il est venu comme s’il s’agissait d’un rayon de soleil dans l’obscurité. Pourquoi disons-nous cela? Bon, car après avoir attendu longtemps –Et penser qu’ils faisaient des canards–, The Killers est de retour avec une nouvelle chanson et ils semblent sortir gros et avec un excellent message.

Près de trois ans se sont écoulés depuis que Brandon Flowers et la société ont sorti leur dernier album, Wonderful Wonderful, et Heureusement pour tous ses fans, le groupe veut commencer la décennie avec tout, en sortant un nouvel album appelé Imploser le Mirage. Pour ce nouveau matériel record travaillé et produit aux côtés de Shawn Everett et Jonathan Rado de FoxygenComme si cela ne suffisait pas, ils auront également beaucoup d’artistes de différents genres collaborant avec eux comme Lindsey Buckingham, Weyes Blood, Adam Granduciel de The War on Drugs, k.d. lang, Blake Mills et Lucius.

Et quelle meilleure façon de l’annoncer qu’en sortant une chanson intitulée “Caution”, où l’on peut entendre une évolution tout à fait cohérente avec le son que The Killers a maintenu ces dernières années. En près de quatre minutes et demie, une couche massive de synthés mélangés à une guitare acoustique et même des arrangements de cordes très subtils accompagnent le chant de Brandon, tout en chantant énergiquement comme toujours.. Quand on pense que tout se terminerait par la forme typique on est surpris assembler un outro dans lequel un solo de guitare énergique est présent.

La lettre de la chanson parle des temps de changement que nous vivons dans tous les sens, et comment malgré le fait que beaucoup de gens résistent, il est inévitable que tout se transforme pour le meilleur ou pour le pire, une chanson qui va certainement vous remonter le moral avec son rythme entraînant. Si quelque chose est devenu clair pour nous avec ce petit avant-goût de leur nouvel album, c’est que le groupe veut continuer à innover, à explorer les genres et les sons, mais surtout ils ont faim de continuer à grandir en tant qu’artistes. N’oubliez pas qu’Imploding the Mirage sera présenté le 29 mai sur les plateformes numériques et au format physique.

Sans plus tarder, arrêtez ce que vous faites et écoutez à côté de «Caution», le nouveau morceau de The Killers: