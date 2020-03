The Killers raconte une histoire d’amour pour adolescents dans la vidéo “Caution”

Sans aucun doute l’un des retours les plus attendus en ces temps est celui de The KillersIls ont dû passer près de trois ans après la sortie de leur dernier album pour entendre quelque chose de nouveau du groupe. Pour être excités, ils ont annoncé deux choses, Le lancement d’un nouvel album intitulé Imploding the Mirage, ils ont dit qu’ils viendront au Mexique cette année, et pour couronner le tout, ils nous ont donné une chanson intitulée “Caution”.

Et les gars sont-ils revenus par la grande porte parce que cette chanson apporte toutes les vibrations dont nous avons besoin en ce moment, et surtout parce qu’il a ce son que nous aimons tant chez Las Vegas, un rythme assez détendu basé sur des synthétiseurs avec une base de basse, de guitare et de batterie assez liée, mais surtout la voix des chères Brandon Flowers.

Mais maintenant, Brandon Flowers et compagnie présentent le clip vidéo officiel de “Caution”, qui a été filmé par le réalisateur Sing Lee –Qui a travaillé avec des artistes de toutes sortes tels que Muse, Halsey, Migos, Chvrches, Charli XCX et Years and Years entre autres. Ils nous racontent une histoire plutôt intéressante centrée sur deux adolescents, où les deux recherchent une foule entière tandis qu’un groupe de rock classique des années 60 joue devant eux, à travers des flashbacks nous disent ce qui est arrivé à leur relation et comment ils y sont arrivés.

Bien au-delà de cela, ils font tous les deux pour être ensemble, des choses vraiment étranges (Nous ne voulons pas gâcher l’intrigue, alors vous feriez mieux de le voir de vos propres yeux). Visuellement, c’est spectaculaire, on dirait presque que c’était un film et il y a quelque chose derrière le clip vidéo, car il est destiné à faire partie d’un court métrage entier qui sera révélé au fur et à mesure que les autres vidéos apparaîtront et qui plus tard sera complet et exclusivement pour Apple Music.

Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre la fin de la situation du coronavirus avant de revoir le gang dans notre pays. N’oubliez pas que Le nouvel album de The Killers sera disponible le 29 mai. Mais comme cela vient dans nos vies, Découvrez la vidéo que le groupe a préparée pour «Caution» ci-dessous: