The Killers reporte les dates de la tournée du UK Stadium

Sur Instagram Live, le batteur des Killers, Ronnie Vannuci Jr., a annoncé la malheureuse mais non inattendue nouvelle selon laquelle la tournée britannique du groupe serait reportée à la lumière de la pandémie de COVID-19. La série de dates devait initialement débuter fin mai, à l’appui du sixième album studio du groupe, Imploding The Mirage.

“Nous réfléchissons à cela depuis plus d’un an et tout à coup, nous avons dû freiner”, a déclaré Vannuci Jr. “C’est définitivement reporté, pas une sorte d’épreuve d’annulation.” Il a ajouté: «Nous étions très tôt pour avoir les prochaines dates disponibles pour l’année prochaine, nous avons – je pense que cela s’appelle – une première prise sur beaucoup de choses. Nous l’avons vu arriver tôt, ou plutôt notre agent Kirk Sommer, qui est une personne spéciale dans nos vies, l’a vu arriver et j’espère que nous allons sauter le pas. »

Lorsqu’elles ont été annoncées l’année dernière, les dates du groupe au Royaume-Uni se sont vendues immédiatement, déplaçant plus de 350 000 billets en quelques heures. Les spectacles comprenaient deux nuits au stade Emirates de Londres d’une capacité de 55 000 personnes ainsi qu’un spectacle d’une capacité de 50 000 personnes à Manchester à Emirates Old Trafford. Ces spectacles suivent la performance triomphale du groupe au festival de Glastonbury 2019, qui comprenait des apparitions surprises de Johnny Marr des Smiths et des Pet Shop Boys.

En mars, le groupe a annoncé qu’il retarder la vente des billets pour leur tournée aux États-Unis – qui doit actuellement commencer fin août – à la lumière des nouvelles en constante évolution de la pandémie. Ils ont toutefois noté qu’une fois les billets disponibles, une partie des recettes bénéficiera aux personnes de l’industrie des services dans chaque marché local le long de l’itinéraire, dont les emplois ont été affectés par le coronavirus.

En attendant, les fans de Killers auront la possibilité de regarder le groupe samedi 18 avril prochain à midi PST sur Instagram Live. Le groupe a promu l’apparition sur Twitter hier, encourageant les fans à répondre au tweet avec des questions pour le groupe.

Imploding The Mirage est sorti le 29 mai et peut être précommandé ici.