The Killers tease un nouveau single “Caution”, sorti jeudi

The Killers a tweeté un clip vidéo de 30 secondes du groupe en studio, taquinant leur nouveau single, “Caution”, qui sort jeudi.

Le clip – qui présente le chanteur Brandon Flowers chantant “Je lance la prudence” sur des synthés en plein essor et des tambours lourds de réverbération – offre aux fans un avant-goût du groupe de Las Vegas album à venir, Implosant Le Mirage.

#Caution pic.twitter.com/4AQFXgFUMN

– The Killers (@thekillers) 10 mars 2020

Imploding The Mirage, qui marquera le premier nouvel album du groupe en trois ans, devrait sortir ce printemps. Dans une interview avec le magazine Q, Flowers a déclaré que le son de leur sixième album studio “capture en quelque sorte Manchester et Bruce Springsteen”, ajoutant: “Je pense que c’est à ce moment que nous sommes à notre meilleur, lorsque nous sommes en mesure de prendre ces différents éléments et les faire fonctionner ».

Dans une interview de 2019 avec le NME, Flowers a également exploré le processus d’enregistrement, qui se déroulait en Utah. “C’est là que je suis tombé amoureux de la musique pour la première fois; il est donc intéressant d’y être à nouveau et d’entendre une partie de cette musique avec la géographie correspondant à la sensation. Certains de ces trucs commencent à refaire surface et beaucoup d’entre eux étaient liés à la musique de synthétiseur. Cela a toujours fait partie de notre ADN mais ça grimpe définitivement ».

Les rockeurs ont également dévoilé des pistes potentielles pour Imploding The Mirage dans un post Instagram d’octobre, vraisemblablement tourné en studio. ‘Caution’ figurait parmi les titres des chansons.

‘Caution’ marquera le deuxième nouveau morceau de The Killers depuis leur album Wonderful Wonderful de 2017. En 2019, le groupe a sorti un single unique, “ Land Of The Free ”, en réponse à une variété d’événements tragiques récents en Amérique – notamment les nombreuses fusillades de masse, ainsi que les injustices qui frappaient les immigrants sous le Administration Trump.

Dans une déclaration Instagram, Flowers a écrit: «Après un peu d’auto-éducation et de recherche d’âme… je n’ai pas pu m’empêcher de m’asseoir et de commettre ce que je ressentais dans une chanson», ajoutant: «Nous déshonorons nos valeurs, nos ancêtres et notre héritage …J’aime mon pays. Je sais que ce sont des questions compliquées mais… tu dois croire que nous pouvons faire mieux ». Le groupe a fait appel au célèbre réalisateur Spike Lee pour diriger un puissant clip vidéo pour la chanson.

Dans son interview de 2019 avec le NME, Flowers a ajouté que «Pays de la liberté»N’était pas représentatif du matériel du nouvel album. «C’était une chose très spécifique que je voulais faire passer. Je suis vraiment content de la façon dont ça s’est passé. C’était une déclaration vraiment évidente que je faisais. Il est très rare que vous ayez quelque chose qui vous tienne à cœur et que vous traversiez en quelques minutes. Vous êtes autorisé à être plus vague en ce qui concerne une chanson pop ordinaire ou tout ce que vous essayez de combattre. Je n’essayais certainement pas de laisser beaucoup d’imagination avec cette chanson ».

Pendant ce temps, les fans du Royaume-Uni et d’Europe peuvent s’attendre à voir le nouveau matériel de The Killers cet été, alors qu’ils lancent un visite étendue fin mai.

Les dates de la tournée européenne des Killers

26 mai – Keepmoat Stadium – Doncaster, Royaume-Uni

28 mai – Le stade Falkirk – Falkirk, Royaume-Uni

30 mai – Emirates Old Trafford – Manchester, Royaume-Uni

1er juin – Carrow Road Stadium – Norwich, Royaume-Uni

3 juin – St Mary’s Stadium – Southampton, Royaume-Uni

5 juin – Emirates Stadium – Londres, Royaume-Uni

6 juin – Emirates Stadium – Londres, Royaume-Uni

9 juin – Ashton Gate Stadium – Bristol, Royaume-Uni

11 juin – Coventry Ricoh Stadium – Coventry, Royaume-Uni

13 juin – Riverside Stadium – Middlesbrough, Royaume-Uni

16 juin – Château de Malahide – Dublin, Irlande

17 juin – Château de Malahide – Dublin, Irlande

19 juin – Festival des ouragans – Scheessel, Allemagne

20 juin – Southside Festival – Neuhausen, Allemagne

21 juin – TW Classic – Werchter, Belgique

22 juin – 24 juin – Festival Inmusic – Zagreb, Croatie

27 juin – Lollapalooza Stockholm – Stockholm, Suède

6 juillet – Ziggo Dome – Amsterdam, Pays-Bas

7 juillet – La Seine Musicale – Boulogne-Billancourt, France

8 juillet – 11 juillet – Mad Cool Festival, Madrid, Espagne

10 juillet – Bilbao BBK Live – Bilbao, Espagne

12 juillet – Festival d’été de Milan – Milan, Italie

14 juillet – Stadthalle – Vienne, Autriche

16 juillet – Colours of Ostrava, Ostrava, République tchèque

18 juillet – Park Live Festival – Moscou, Russie