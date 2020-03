The Lemon Twigs annonce un nouvel album et partage la vidéo de la nouvelle chanson «The One»: Regardez

Les Lemon Twigs, le duo des frères Brian et Michael D’Addario de Long Island, sont de retour avec un nouvel album. Songs for the General Public est la suite de l’album conceptuel Go to School de 2018. Le LP autoproduit sort le 1er mai via 4AD. Ci-dessous, regardez la vidéo de «The One», réalisée par Michael Hili. Faites défiler vers le bas pour la tracklist et la pochette. Trouvez des éditions physiques de chansons sur Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Chansons pour le grand public:

01 L’enfer sur roues

02 Vivez en faveur de demain

03 Personne ne vous tient (plus près que celui que vous n’avez pas rencontré)

04 Combat

05 Quelqu’un qui vous aime

06 Lune

07 Celui

08 Seul un imbécile

09 Porc

10 Pourquoi les amoureux se possèdent-ils?

11 Cuir ensemble

12 honte

.