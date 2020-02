The Magnetic Fields annonce un nouvel album Quickies, partage une vidéo pour une nouvelle chanson: Regardez

Les champs magnétiques ont annoncé une nouvelle collection appelée Quickies. Il comprend 28 nouvelles chansons courtes de Stephin Merritt qui durent toutes moins de trois minutes. Quickies sortira sur cinq EP vinyles le 15 mai via Nonesuch. Il sera également disponible sous forme numérique et sur un seul CD. Regardez la nouvelle vidéo de «Le jour où les politiciens sont morts» ci-dessous.

Le groupe a également annoncé une série de performances de résidence intime dans des lieux City Winery à travers le pays. Trouvez ces dates ci-dessous.

Stephin Merritt est rejoint sur Quickies par ses coéquipiers Sam Davol, Claudia Gonson, Shirley Simms et John Woo. Chris Ewen, Daniel Handler et Pinky Weitzman figurent également dans la collection. Merritt a discuté du concept de l’album dans une déclaration:

J’ai lu beaucoup de fictions très courtes et j’ai aimé écrire

101 Two-Letter Words, le livre de poésie sur les mots les plus courts que vous pouvez utiliser dans Scrabble. Et j’écoute beaucoup de français

musique de clavecin baroque. Le clavecin ne se prête pas à la langueur.

J’ai donc pensé à un instrument à la fois, jouant pour

environ une minute et puis s’arrêter, et j’ai pensé à

des récits qui ne font que quelques lignes.

De plus, j’utilisais beaucoup de petits cahiers, donc quand j’atteins le

en bas de la page, je n’ai fait qu’un court chemin. Maintenant que je travaille

sur un album différent, j’applique une règle de bloc-notes volumineux pour

ne faites pas de Quickies deux fois de suite.

Le précédent album de Merritt Magnetic Fields était le 50 Song Memoir de 2017. Écoutez le podcast In Sight Out 2017 de Pitchfork avec Stephin Merritt.

Quickies:

01 Châteaux d’Amérique

02 Les plus gros seins de l’histoire

03 Le jour où les politiciens sont morts

04 Château sur une route de terre

05 Salle de bain Quickie

06 mon petit ami stupide

07 Love Gone Wrong

08 Bar préféré

09 Tuez un homme par semaine

10 Kraftwerk dans un Blackout

11 Quand elle joue du piano jouet

12 Pacte de mort (Faisons A)

13 J’ai un rendez-vous avec Jésus

14 Viens, vie, vie tremblante!

15 (Je veux rejoindre A) Biker Gang

16 Guy Rock’n Roll

17 Vous avez un ami au Belzébuth

18 Reprenons saoul (et divorçons)

19 La meilleure tasse de café du Tennessee

20 Quand le morveux à l’étage a obtenu un kit de batterie

21 Le prix que vous payez

22 Le garçon dans le coin

23 Chant de la fourmi

24 J’aurais aimé avoir des crocs et une queue

25 Rythme maléfique

26 Elle dit bonjour

27 La petite fille robot

28 Je souhaite être à nouveau une prostituée

Les champs magnétiques:

06-01 Chicago, IL – City Winery

06-02 Chicago, IL – City Winery

06-03 Chicago, IL – City Winery

06-04 Chicago, IL – City Winery

06-06 Nashville, TN – City Winery

06-08 Atlanta, GA – City Winery

06-09 Atlanta, GA – City Winery

06-11 Boston, MA – City Winery

06-12 Boston, MA – City Winery

06-13 Boston, MA – City Winery

06-19 Washington, DC – City Winery

06-20 Washington, DC – Entreprise vinicole de la ville

06-21 Washington, DC – City Winery

06-24 Philadelphie, PA – City Winery

06-25 Philadelphie, PA – City Winery

06-26 Philadelphie, PA – City Winery

06-28 New York, NY – City Winery

06-29 New York, NY – City Winery

06-30 New York, NY – City Winery

07-01 New York, NY – City Winery

