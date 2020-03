The National Announce Édition 10e anniversaire de High Violet

Le National a annoncé une édition du 10e anniversaire de High Violet. Le package, disponible le 19 juin, comprend les 10 pistes originales du disque ainsi qu’un troisième LP qui contient des pistes inédites comme «Wake Up Your Saints», une version alternative de «Terrible Love» et «Walk Off». Prévisualisez l’enregistrement ci-dessous.

Avec la réédition, le groupe diffusera D.A. Le film de Pennebaker et Chris Hegedus capturant la performance nationale de mai 2010 de High Violet à la Brooklyn Academy of Music. Le flux commence à 17 h 00. Est aujourd’hui. Branchez-vous ci-dessous.

La semaine dernière, le National a annoncé une initiative visant à diriger tous les bénéfices de leur inscription à la boutique en ligne et au fan club pour subventionner la perte de salaire de leurs 12 membres d’équipage.

