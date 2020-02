The Night Flight Orchestra Feat. Soilwork, Arch Enemy Members: Vidéo «Transmissions»

Supergroupe rock classique / progressif suédois L’ORCHESTRE DE NUIT – mettant en vedette des membres de TRAVAUX DE SOL et ENNEMI JURÉ – sortira son nouvel album, “Aéromantique”, le 28 février via Explosion nucléaire. Le clip officiel du dernier single, “Transmissions”, peut être vu ci-dessous. Le single a été produit et enregistré par L’ORCHESTRE DE NUIT et Thomas Plec Johansson, avec guest star Rachel Hall sur violon épique. Le clip a été produit par René U Valdes et présente un danseur extraordinaire Ella Snellman.

L’ORCHESTRE DE NUIT commente: “Saviez-vous que chaque mouvement que vous faites est provoqué par le cerveau envoyant des impulsions nerveuses électriques à vos membres? Et que chaque fois que quelqu’un vous touche, les courants électriques envoient des nouvelles de cette sensation à votre cerveau? Et cela, l’électricité et la magie que vous ressentez lorsque vous êtes vraiment touché par un autre être humain est ce que «Transmissions», le nouveau single et la vidéo de L’ORCHESTRE DE NUIT, c’est tout, et comment cette charge électrique est capturée et stockée quelque part en vous, vous changeant pour toujours. “

“Aéromantique” liste des pistes:

01. Serviteurs de l’air



02. Divinyles



03. Si ce soir est notre seule chance



04. L’été dernier de ce garçon



05. Courbes



06. Les transmissions



07. Aéromantique



08. Golden Swansdown



09. Taureau



dix. Carmencita Seven



11. Soeur Mercurial



12. Dead Of Winter

“Aéromantique” a été enregistré au Nordic Sound Labs en utilisant le même kit de batterie qui a été utilisé lors des enregistrements de ABBAméga album de 1980 “Super Trouper”.



