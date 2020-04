The Offspring Records Quarantine Cover of ‘Here Kitty Kitty’

LA PROGÉNITURE a sauté sur le “Tiger King” marche en enregistrant une version de couverture de LA GROUPE CLINTON JOHNSONc’est “Ici Kitty Kitty”, une chanson rendue populaire par Joe Schreibvogel – mieux connu comme Joe Exotic, le “Tiger King” – à travers le Netflix docuseries.

Le clip officiel accompagnant la restitution des rockers californiens voit le chanteur Dexter Holland et guitariste Kevin “Noodles” Wasserman respecter les règles de distanciation sociale tout en portant des masques faciaux. Ils sont accompagnés à la batterie par quelqu’un portant un costume de tigre tandis que quelques amis “félins” éclairent les fans du groupe.

En parlant de LA PROGÉNITURELa décision de couvrir la chanson, le groupe a dit: “Hé, les gars! Comme beaucoup d’entre vous, nous devenons un peu fous ces jours-ci et nous voulions faire quelque chose d’amusant pour mettre un sourire sur nos visages, et espérons-le sur certains la vôtre aussi. Cette chanson, Ici Kitty Kitty, était à l’origine par LA GROUPE CLINTON JOHNSON, et * pas * par quiconque dans ce récent documentaire dans lequel nous nous sommes tous retrouvés.

“LA PROGÉNITURE les épouses ont envoyé des SMS en groupe récemment, et bien qu’elles soient toutes d’accord pour dire qu’elles aiment vraiment leur mari, il y a des moments où elles ont absolument envie de nous nourrir avec les tigres. Dans cet esprit, nous espérons que vous apprécierez cette chanson et cette vidéo au hasard. “

LA PROGÉNITURE a récemment terminé le travail sur son dixième album tant attendu. Le suivi des années 2012 “Jours passent” a de nouveau été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux derniers albums du groupe.



Nous devenons un peu fous ces jours-ci et voulions faire quelque chose d’amusant pour mettre un sourire sur nos visages et, espérons-le, sur certains des vôtres aussi. Ici, Kitty Kitty était à l’origine du groupe Clinton Johnson et * pas * de quiconque dans ce récent document dans lequel nous nous sommes tous retrouvés. Https://t.co/c4Ps8YvhDz pic.twitter.com/ghVQMoTp1H – The Offspring (@offspring) 22 avril 2020

