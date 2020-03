‘The Original Soundtrack’: Un gros score pour 10cc

La capacité rare et estimable de créer à la fois des singles accrocheurs et de petite taille qui sonnaient bien à la radio, et un contenu d’album sophistiqué et ambitieux, n’a jamais été mieux illustré que dans les mains de 10cc. Au moment où ils ont atteint leur troisième long joueur, The Original Soundtrack, cette compétence était devenue une seconde nature pour ces quatre musiciens britanniques innovants. L’album a fait ses débuts au Royaume-Uni le 22 mars 1975.

Autoproduit comme d’habitude, le disque a rapidement eu la carte de visite d’un single à succès typiquement amusant et irrévérencieux. Quelques semaines après que «Life Is A Minestrone» ait atteint le 7e rang au Royaume-Uni, la clameur de la sortie de «I’m Not In Love» a donné lieu à un suivi rapide qui a mené à cette ballade extraordinaire qui s’est hissée au premier rang.

L’album lui-même a montré 10cc dans leur forme la plus confiante et la plus expansive à ce jour. Il a débuté avec la composition épisodique de Kevin Godley et Lol Crème «Une Nuit A Paris», d’une durée de huit minutes et 40 secondes. Pour toutes les sensibilités pop du groupe, The Original Soundtrack contenait des thèmes lyriques sombres. Graham Gouldman et Eric Stewart ont abordé le commerce de la pornographie sur «Chantage» et l’industrie du trafic de drogue sur «Flying Junk».

Une bande originale de 40 semaines

La bande originale a fait ses débuts dans l’enquête sur l’album britannique au n ° 6 et a passé ses dix premières semaines dans le top dix. Il a culminé au n ° 3 dans le neuvième de ceux-ci, en mai. L’album est resté dans le top 40 jusqu’en octobre et est réapparu par intermittence jusqu’à plus d’un an après sa sortie. Le total de 40 semaines de classement du LP est resté le meilleur décompte de la carrière de 10cc.

Le célèbre acerbe du NME, Charles Shaar Murray, a été très élogieux. Il s’émerveilla de l’autonomie créative de 10cc sur The Original Soundtrack. «Une fois qu’ils se sont précipités dans les studios Strawberry», a écrit Murray, «et se sont retrouvés coincés dans leur composition, leur arrangement, leur production, leur ingénierie, leur superposition, leur compression, leur mixage et ainsi de suite, ils vous dérangent l’esprit».

