The Poll Of Polls: Rush en 20 chansons

le décès de Neil Peart le 7 janvier 2020, à l’âge de 67 ans, est une tragédie pour tous les fans des figures de proue du rock progressif qu’il a rejoint en 1974, se ruer. Le seul point positif du décès du batteur et parolier mondialement vénéré est que de plus en plus d’admirateurs seront attirés par son travail et celui du groupe. Ici, nous présentons un aperçu spécialement compilé des plus grands moments du groupe sur disque, dans notre Rush In 20 chansons playlist.

Ce n’est pas non plus un top 20 ordinaire. uDiscover a réalisé un «sondage des sondages» statistique, à partir de pas moins de six tableaux des meilleures chansons de Rush qui sont apparues en ligne ces dernières années. Ce sont soit des sondages auprès des fans ou les choix des publications et des sites individuels, tels qu’ils sont apparus dans Rolling Stone, Ultimate Classic Rock, thetoptens.com, Classic Rock, popmatters et CBC au Canada.

En utilisant une base de points pour chaque chanson qui est apparue dans chaque top dix individuel (avec dix points pour un n ° 1, sur une échelle mobile jusqu’à un pour un n ° 10), nous sommes arrivés à un tableau composite qui, selon nous, offre un consensus juste et complet des plus grands travaux des géants du rock canadien.

La liste de lecture commence au sommet et descend au n ° 20, nous pouvons donc révéler ici et maintenant que la chanson qui sort confortablement au sommet de notre enquête spéciale Rush est… «Tom Sawyer», ce point de repère intemporel de leur épopée mobile de 1981 Des photos. La collaboration de composition du groupe avec Pye Dubois du groupe canadien Max Webster est également un morceau que Lee lui-même considère comme l’un des plus grands de Rush.

L’entrée du Rock & Roll Hall of Fame du groupe en 1980, «The Spirit of Radio», arrive au deuxième rang, juste avant l’épopée de 20 minutes de l’album 2112 de 1976. Les cinq premiers de notre compte à rebours personnalisé sont complétés par “Limelight”, également de Moving Pictures, et “La Villa Strangiato”, le dernier morceau de Hemispheres de 1978.

Quel est votre propre Rush No. 1 personnel? Notre sondage comporte-t-il votre favori? Faites-nous savoir, profitez de la liste de lecture et comparez-la avec leurs morceaux les plus écoutés sur Spotify ci-dessous.

Suivez la playlist officielle Rush Best Of.