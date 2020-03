The Pretenders annonce un nouvel album, partage une nouvelle chanson: écoutez

Les prétendants ont annoncé un nouveau record: Hate for Sale sort le 1er mai via BMG. Ils ont également partagé une nouvelle chanson, “The Buzz”. Écoutez-le ci-dessous.

“Je pense que nous savons tous que les amours peuvent prendre les caractéristiques de la toxicomanie”, a déclaré Chrissie Hynde. “‘ The Buzz ’est à ce sujet. Pas le mien, bien sûr – je ne suis jamais obsessionnel jamais obsessionnel jamais obsessionnel. “

Hate for Sale est le premier album des Pretenders depuis Alone en 2016. Stephen Street a produit Hate for Sale, qui marque la première collaboration de composition de chansons entre Hynde et le guitariste James Walbourne.

Haine à vendre:

01 Haine à vendre

02 Le buzz

03 Homme de foudre

04 Turf comptable papa

05 Vous ne pouvez pas faire de mal à un imbécile

06 Je ne savais pas quand m’arrêter

07 Peut-être que l’amour est à New York

08 Junkie Walk

09 Je ne voulais pas être aussi seul

10 Pleurs en public

