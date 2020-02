The Pretty Reckless annonce une tournée américaine en mai 2020

Faire un retour très attendu, THE PRETTY RECKLESS lancera une tournée phare en 2020 ce printemps. Il s’agit de la première série de concerts du groupe depuis 2017. En tant que tels, ils ont retiré tous les arrêts pour assurer une connexion spéciale et renforcer leur connexion croissante avec les fans du pays. À partir du 5 mai, le groupe réalise des toiles en Amérique du Nord, se produisant dans des lieux intimes dans les grandes villes telles que New York, Atlanta, Boston, Chicago, Dallas et plus encore.

Le long du chemin, THE PRETTY RECKLESS apparaître dans tous les grands festivals de printemps, y compris Bienvenue à Rockville, Temple Sonique et Rocklahoma, partage des étapes avec METALLICA, DÉFTONES, et plus. Toutes les dates sont ci-dessous.

American Express les membres de la carte peuvent acheter des billets avant le grand public dans certains marchés à partir du mercredi 19 février à 10 h, heure locale, jusqu’au jeudi 20 février à 22 h. heure locale. La mise en vente générale est fixée au vendredi 21 février à 10 heures, heure locale.

“Cela fait longtemps que nous n’avons pas été là-bas et nous sommes ravis de prendre la route ce printemps”, a déclaré le chanteur Taylor Momsen. “Le nouvel album est presque terminé, les chansons sont incroyablement personnelles, mais nous sommes prêts à partager ce que nous avons vécu au cours des deux dernières années avec les personnes qui comptent le plus pour nous, nos fans. À bientôt! “

THE PRETTY RECKLESS, qui a joui de quatre singles n ° 1 consécutifs et s’est imposé comme une force rock à laquelle il faut compter, travaille sur son quatrième record. L’album s’annonce comme leur sortie la plus personnelle à ce jour et emmènera les auditeurs dans un voyage de l’obscurité à la lumière comme ils le peuvent. Il présentera également des collaborations à ne pas manquer avec plusieurs artistes emblématiques. Le groupe prévoit de sortir un nouveau single ce printemps, avec l’album à suivre plus tard cette année.

THE PRETTY RECKLESS est géré par David Sonenberg et Erica Ramon pour DAS Communications Ltd.

THE PRETTY RECKLESS des dates de tournée:

05 mai – New York, NY @ Bowery Ballroom



08 mai – Atlanta, GA @ Variety Playhouse



09 mai – Daytona Beach, FL @ Bienvenue à Rockville *



11 mai – Nashville, TN @ Basement East



13 mai – Washington, D.C. @ U Street Music Hall



15 mai – Boston, MA @ The Sinclair



16 mai – Camden, NJ @ MMRBQ *



17 mai – Columbus, OH @ Sonic Temple *



19 mai – Chicago, IL @ Bottom Lounge



20 mai – Minneapolis, MN @ Fine Line Café



22 mai – Des Moines, IA @ Wooly’s



23 mai – Pryor, OK @ Rocklahoma *



24 mai – Dallas, TX @ BFD *

* Date du festival

