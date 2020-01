The Psychedelic Furs annonce son premier album en 29 ans, partage une nouvelle chanson: écoutez

Les Psychedelic Furs ont annoncé un nouvel album, leur premier en près de 30 ans. Ça s’appelle Made of Rain et ça sort le 1er mai via Cooking Vinyl. Écoutez «Don’t Believe» du disque et consultez la liste des pistes et les pochettes d’album de Made of Rain ci-dessous. Retrouvez les éditions physiques de Made of Rain sur Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Le dernier album du groupe était World Outside de 1991. Après une interruption dans les années 1990, le groupe s’est reformé dans les années 2000 et a continué sa tournée. Le groupe marquera Made of Rain avec deux performances en album complet après sa sortie, à New York le 7 mai et à Londres le 14 mai.

Fait de pluie:

01 Le garçon qui a inventé le rock & roll

02 Ne croyez pas

03 Tu seras à moi

04 Mauvais train

05 Ça ne sera jamais comme l’amour

06 Mercredi des Cendres

07 Venez tous fidèles

08 Personne

09 petites mains

10 Cacher le médicament

11 Tournez-vous le dos

12 étoiles

