The Psychedelic Furs annonce un nouvel album après 30 ans avec cette chanson

En 1980, le monde rencontre l’un des groupes les plus emblématiques du post punk, The Psychedelic Furs, avec les noms de Richard Butler, Tim Butler et John Ashton. Avec un record de neuf albums, le groupe britannique a réussi à définir l’un des moments les plus impressionnants de la musique grâce à ses paroles profondes et intelligentes, la voix imposante de Richard Butler et le fait que malgré son talent et son influence, ils n’ont jamais réussi à devenir l’un de ces groupes définitifs …

En d’autres termes, Les fourrures psychédéliques méritent une place plus élevée dans l’histoire, et pourraient reprendre la conversation avec l’annonce de leur nouvel album. Ce vendredi 31 janvier, le groupe a annoncé que Ils sortiront un album intitulé Made of Rain en 2020, qui est le retour du groupe aux studios après près de 30 ans d’absence. Le groupe a fait une longue pause dans les années 90, et au nouveau millénaire, ils ont décidé de se rencontrer pour faire une tournée.

Mais il n’avait jamais prévu de sortir de nouvelles musiques. Et maintenant, tout prend un virage à 180 degrés avec l’annonce de Made of Rain, qui se positionne comme le neuvième album de The Psychedelic Furs. Le dernier, comme nous nous en souvenons, était World Outside à partir de 1991 avec des chansons comme “All About You”, “In My Head” et “Until She Comes”, entre autres. Le groupe a commencé en 1980 avec l’album The Psychedelic Furs qui avait deux succès définitifs, “We Love You” et “Sister Europe”. Le plus grand moment des Fourrures psychédéliques, au moins le premier, est venu avec le single “Pretty in Pink” de l’album Talk Talk Talk de 1981. Une autre des chansons les plus populaires du groupe est “Love My Way” de Forever Now à 82 ans.

Ici, nous quittons le discographie complète:

Les fourrures psychédéliques (1980)

Parler, parler, parler (1981)

Pour toujours maintenant (1982)

Mirror Moves (1984)

De minuit à minuit (1987)

Tout cela et rien (1988)

Livre des jours (1989)

Le monde extérieur (1991)

Fait de pluie (2020)

L’annonce du lancement de Fait de pluie il est venu avec le départ de L’une des chansons qui composent l’album. C’est intitulé “Ne croyez pas”, et rejoint la liste des 12 titres qui ramènent un grand groupe qui doit être entendu à ce jour avec leurs anciens succès et nouveaux. C’est impressionnant, alors, comment la voix de Richard Butler reste “intacte” au fil du temps. Il vous suffit d’écouter «Ne croyez pas» et de jouer «Sister Europe» pour comprendre de quoi on parle …

Made of Rain a une date de départ prévue pour le 1 mai 2020 via Rough Trade. C’est lui tracklist officielle de Fait de pluie de The Psychedelic Furs, suivi de Audio “Ne croyez pas”:

Le garçon qui a inventé le rock & roll

Ne croyez pas

Tu seras à moi

Mauvais train

Ça ne sera jamais comme l’amour

Mercredi des cendres

Mangez tous fidèles

Personne

Petites mains

Cachez la médecine

Tourne-moi le dos

Les étoiles