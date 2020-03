The Rods annonce une nouvelle gamme

Groupe de heavy metal classique old-school américain LES CANNES a dévoilé sa nouvelle gamme de groupes. Rejoindre le guitariste / chanteur David “Rock” Feinstein et batteur Carl Canedy êtes chanteur Michael San Ciro (CAUSE TOTALEMENT PERDUE, CANEDY) et bassiste Freddy Villano (RIOT CALME, Dee Sniderc’est WIDOWMAKER).

LES CANNES écrivent actuellement des chansons pour leur nouvel album, “Shockwave”, provisoirement dû en 2021.

Canedy s’est enregistré avec le commentaire suivant: “Cette nouvelle version de LES CANNES arrivé tout à fait par hasard. David et j’ai travaillé avec Freddy Villano, en direct et en studio. Freddy et je suis devenu une section rythmique tueur dans deux chansons de notre premier concert ensemble. Il était surprenant de constater à quel point nos styles s’harmonisaient. Nous sommes tous amis depuis plusieurs années maintenant, alors quand il s’agissait de choisir un nouveau bassiste, il n’y avait pas d’autre choix… Freddy était l’homme!

“Michael et j’ai joué plusieurs fois en direct et nous avons enregistré le nouveau CANEDY album ensemble. je le savais Michael et j’ai bien travaillé ensemble. Puisque David et j’avais discuté de l’ajout d’un chanteur, j’ai apporté Michael à une répétition pour chanter quelques chansons. C’était essentiellement pour voir si nous étions même intéressés à ajouter un chanteur, et, bien sûr, nous étions dignes de lui. David et Michael assis ensemble dans l’un des Davidles studios de l ‘pendant plus d’ une heure pendant que je préparais mon kit pour la répétition. Je savais quand ils sortirent tous les deux de la pièce en souriant que nous avions un nouveau chanteur.

“Nous avons réservé des dates à partir du 3 juillet et une fois que le monde ne sera plus assiégé, nous annoncerons des dates supplémentaires. C’est vraiment génial de travailler sur un tout nouvel album avec l’énergie supplémentaire de Michael et Freddy. «Shockwave» est le titre de travail parfait pour notre nouvel album.

Feinstein s’est enregistré avec le commentaire supplémentaire suivant: “Michael et j’ai passé un peu de temps à parler ensemble de nos approches de la musique, où je voulais aller avec nos compositions et nos performances live et nos philosophies sur la vie. Il est devenu évident qu’il y aurait une forte synergie avec cette nouvelle gamme. Je continuerai à contribuer au chant. Cependant, maintenant je peux me concentrer totalement sur la guitare – quelque chose que j’aime faire… aussi fort que possible! Je suis enthousiasmé par ce nouveau chapitre de LES CANNES. Carl et j’écris déjà des chansons pour notre nouvel album «Shockwave», et avec l’ajout de Michael, nous pouvons étendre nos arrangements de mélodies pour l’adapter à sa gamme et à son style incroyables! »

Michael San Ciro a déclaré: “Rien ne se produit par accident, et la fortune favorise les personnes préparées. Pendant toute ma carrière, j’ai essayé de me positionner pour être prêt si je recevais” l’appel “. Mais je n’ai jamais pensé que j’allais recevoir “cet appel”, l’appel de certains des anciens combattants qui ont contribué à façonner le genre que j’aime. Je suis ici pour répondre à cet appel. “

Villano a dit: “Wow! Quand quelque chose vient en boucle, il termine un cycle, revient à ses débuts. J’ai vu LES CANNES ouvert pour IRON MAIDEN sur ‘Le nombre de la bête’ tournée au North Stage Theatre à Glen Cove sur Long Island. C’était mon premier concert! Je ne savais pas qui LES CANNES étaient avant cela, mais leur performance était électrisante.

“L’invitation à maintenir la chaise basse dans LES CANNES est un honneur, car je sais que je suis sur les traces de certains musiciens incroyables. J’ai hâte d’honorer simultanément le passé et de forger l’avenir. “

