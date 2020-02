The Roots Among Acts rejoint la programmation de 2020 Love Supreme

The 2020 Love Supreme Jazz Festival, qui revient à Glynde Place dans l’East Sussex du 3 juillet au 5 juillet, a révélé la prochaine vague d’artistes alignés pour se produire lors de l’événement de cet été. Rejoignez Anita Baker, TLC, The Isley Brothers, Sergio Mendes et Charles Lloyd sur le projet de loi pour cet événement de 3 jours sont un éventail de noms de stars à travers le spectre du jazz et de la soul, y compris le groupe hip-hop vétéran de Philadelphie The Roots, qui exécutent leur seule émission britannique de l’année, la soul soul américaine Candi Staton, qui vient au Royaume-Uni pour célébrer son 80e anniversaire, les légendes du disco Sister Sledge, la chanteuse de funk moderne, le guitariste et membre de Vulfpeck Cory Wong, le pionnier du collectif de jazz acide Brand New Heavies et LA auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste basé à Louis Louis qui fait ses débuts au festival avec son Louis Cole Big Band repoussant les limites.

Le festival présentera à nouveau une multitude d’actes de premier plan sur la nouvelle scène musicale florissante du Royaume-Uni. y compris un nouveau projet très attendu de Tom Misch & Yussef Dayes, le saxophoniste pionnier Nubya Garcia, le huitième Afrobeat Kokoroko, le septu inventif basé à Londres Nérija, le chanteur très connu du sud de Londres Greentea Peng et la sensation néo-soul Yazmin Lacey.

Les offres supplémentaires comprendront un espace de bien-être et de yoga, une baignade secrète, des promenades organisées dans les South Downs, une foule d’activités destinées aux enfants, le retour du restaurant de banquet de style table longue Lazy Bird Kitchen, la zone VIP Supremium, qui offrira une gamme d’avantages premium ainsi que la possibilité de regarder des performances exclusives d’artistes, et le Jazz Lounge, qui présentera une gamme d’entretiens avec des artistes, des discussions, des tables rondes et des projections de films. Le 2020 Supreme suprême verra également le retour d’une zone élargie Bands & Voices qui présente des leçons de cabaret, de parole et de danse swing le jour et de la musique live et des DJ jusque tard dans la nuit.

Gamme complète Love Supreme 2020 à jour:

Anita Baker (premier spectacle au Royaume-Uni en 13 ans + dernière performance au Royaume-Uni)

The Roots (seule exposition britannique de 2020)

TLC (célébrant les 25 ans de CrazySexyCool)

The Isley Brothers (premières expositions britanniques en 10 ans)

Tom Misch & Yussef Dayes

Sergio Mendes

Soeur Sledge

Charles Lloyd Kindred Spirits

Candi Staton

Dhafer Youssef

Louis Cole Big Band

Nubya Garcia

Nouveaux chars lourds

Mayra Andrade

Avishai Cohen Big Vicious

Cory Wong

Kokoroko

Nérija

Greentea Peng

Harold López Nussa

Snowboy et la section latine

Robots MF

Melissa Aldana

Trio d’orgue Delvon Lamarr

Yazmin Lacey

Charlotte Adigéry

Daniel Casimir et Tess Hirst

Sasha Keable

Kaiit

Michael Janisch Band

Quentin Collins Sextet

Ensemble Neue Grafik

Mamas Gun

Jazz Morley

Strates de Graham Costello

Georgia Cécile

Rob Luft

Fergus McCreadie Trio

Kathrine Windfeld Sextet.

Écoutez le meilleur des racines sur Apple Music et Spotify.