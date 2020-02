‘The Second’: Steppenwolf est né pour être encore plus sauvage

Le premier, éponyme Steppenwolf l’album de 1968 est celui qui les a propulsés vers la gloire et la fortune, alimenté par l’hymne “ Born To Be Wild ”. Il a été certifié or par la RIAA en novembre de la même année, mais en termes de graphique, il y avait encore mieux à venir . Dans les neuf mois suivant le premier album est venu The Second, et cette fois, il a été d’or en seulement quatre mois. Cette certification, pour des expéditions d’un demi-million d’exemplaires, est arrivée le 12 février 1969.

The Second avait un hymne qui lui était propre, sous la forme de «Magic Carpet Ride» de John Kay qui, après que «Born To Be Wild» avait frappé le numéro 2 en Amérique, le suivit jusqu’au numéro 3. L’album de deuxième année comprenait également des des titres de leur temps comme «Plus rapide que la vitesse de la vie», «Ne marchez pas sur l’herbe, Sam» et «Hodge, Podge, Strained Through A Leslie».

L’album a ouvert sur le Billboard Chart en octobre 1968 et, où leur sortie éponyme avait culminé au n ° 6, le nouveau est monté aussi haut que n ° 3 dans la première semaine de la nouvelle année. Les Beatles a continué de dominer la liste à l’époque avec The Beatles, alias The White Album.

Dans la scène d’album incroyablement rapide de la journée, alors que les groupes devaient sortir deux albums par an, The Second a rapidement été remplacé par At Your Birthday Party. Cela en a fait trois des dix meilleurs albums sur trois, culminant au n ° 7. Après le succès opportuniste n ° 17 Early Steppenwolf, qui contenait des enregistrements réalisés en 1967 lorsque le groupe de Los Angeles était connu sous le nom de Sparrow, ils sont retournés au premier album. plus de temps en 1969 avec Monster.

1970 a apporté la dernière visite du groupe dans le top 10 du LP, avec Steppenwolf Live, mais ils ont continué à faire le palmarès des albums jusqu’en 1975, revenant en 1987 avec Rock & Roll Rebels, crédité à John Kay & Steppenwolf.

