‘The Slim Shady LP’: le coup d’avertissement d’Eminem au hip-hop

Arrivé le 23 février 1999, le Slim Shady LP a marqué les débuts du grand label d’Eminem et a fonctionné comme un coup de semonce de l’homme qui allait devenir le MC le plus dangereux de la planète. Comparé à ses versions ultérieures, The Slim Shady LP se sent discret et presque clairsemé, mais il offre un aperçu rare et étonnamment fugace de la version d’avant-renommée du terroriste de la culture pop qui mettrait MTV sur ses talons.

Ce qui était passionnant pour certains – et macabre pour d’autres – était l’authenticité avec laquelle Eminem a réussi à se présenter (ou à lui-même, selon) comme ce farceur moralement abandonné – une version Loony Tunes de Hannibal Lecter qui vous tiendrait un 40 et ensuite matraque vous à mort avec la bouteille. Cette menace parfois joyeuse a été imitée d’innombrables fois depuis, mais personne ne peut le faire aussi parce qu’Em lui a semblé si beau.

Il aurait été facile de l’écrire comme un gadget. Le single de l’album, “My Name Is”, tire son titre d’une étiquette de nom. Lorsque les crochets sont cohérents, ils sont souvent non mélodiques et lyriquement inacceptables pour chanter en public. L’album est implacablement violent et rempli d’Eminem faisant un travail de personnage coloré. Mais c’était, et parvient toujours à être, totalement fascinant. Peu de rappeurs ont été aussi engagés qu’Eminem lors de sa course titanesque.

Il a fallu un certain temps pour s’y habituer, mais The Slim Shady LP gagnerait le Grammy du meilleur album de rap l’année suivant sa sortie. Le prix n’existait que depuis 1996 et avait jusqu’à présent été remis à Naughty By Nature, Fugees, Diddy et, en 1999, Jay Z. Dire que l’arrivée d’Eminem était une perturbation serait un euphémisme.

”97 Bonnie & Clyde’ déforme le duo amoureux entre Bill Withers et Grover Washington, Jr, dans un fantasme de vengeance dans lequel Em sort sa femme et emmène sa fille pour l’acte. «Bad Meets Evil» est installé comme un vieil occidental; les filles font un surdosage lors de fêtes rave sur «Ma faute»; et un gars du Connecticut fait des farces grotesques à «Ken Keniff». Même si vous y avez prêté une attention particulière, c’est l’une des choses les plus folles jamais rappées sur disque. Ce n’est pas de l’auto-dépréciation. Ce n’est pas un partage excessif. Ce n’est pas sensationnaliste – c’est au-delà du pâle.

Vingt ans plus tard, The Slim Shady LP est peut-être la sortie la plus unique de la discographie d’Eminem. Alors que son pillage de la culture pop finirait par se déplacer vers Ja Rule et les boys boys, en 1999, il était décidément plus la télévision de jour. Ses gadgets sont basés sur des émissions véritablement criminelles, des feuilletons, luttant contre les brutes des cours d’école, gagnant le salaire minimum et Lugz. Debout au bord d’un nouveau millénaire, Eminem serait catapulté à la célébrité et se retrouverait totalement incapable d’habiter à nouveau ce monde ou ce point de vue.

À quelques mois de la domination du monde

L’introspection solennelle qu’Eminem visait dans ses versions ultérieures n’a jamais égalé ce qu’il a fait sur The Slim Shady LP, et cela est en partie grâce à la production, supervisée par Dr. Dre, Mark et Jeff Bass, et Eminem lui-même. La batterie donne au LP l’impression d’être un album de boom bap, surtout quand on pense à l’intensité sinistre des synthés qui définiraient le son Peak-Eminem. Mais cela fait souvent des merveilles et nous finissons par obtenir quelques-unes des chansons les plus uniques (sinon les plus impressionnantes) que l’homme ait jamais faites.

Prenez ‘If I Had’, qui a toujours été l’une des pistes les plus distinctes de l’album; en effet, retiré du contexte de The Slim Shady LP, c’est l’un des moments les plus surprenants de la carrière d’Eminem. Sa colère et son penchant pour les perversités font plus ou moins place à ses angoisses résignées. C’est l’une des rares chansons d’Eminem sur laquelle il brise presque entièrement cette fausse réalité, et la chanson devient une lentille à travers laquelle nous pouvons voir le reste beaucoup moins grave de l’album.

Eminem ne cesserait jamais de rapper sur les pilules et l’alcool, mais cela se sent différent dans les limites des paroles sur les fêtes à la maison et les emplois à Builder’s Square (en quelque sorte l’une des références les plus datées de l’album). C’est particulièrement étrange d’entendre des rimes sur Tylenol PM si tôt dans sa carrière. Bien sûr, des mois après la sortie de la chanson, de nombreuses autres plaintes de Marshall Mathers ne seraient plus pertinentes pour sa vie – s’inquiéter des changements de travail, de sa ligne téléphonique coupée, de ne pas avoir un million de dollars.

Le Slim Shady LP est la première entrée dans l’un des trois albums les plus forts de l’histoire du rap – peut-être le plus grand jamais. The Eminem qui sortira sur The Marshall Mathers LP l’année suivante, et encore une fois sur Le salon Eminem, serait plus audacieux et plus confiant; il serait encore plus en colère et souvent beaucoup moins amusant. Mais cette démonstration précoce de ses particularités à leurs stades les plus bruts fait partie intégrante de la compréhension d’un MC qui était à quelques mois de la domination du monde.

