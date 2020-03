The Smashing Pumpkins annonce une tournée de Rock Invasion 2 dans neuf villes

Prix ​​Grammy-des luminaires alternatifs primés et primés THE SMASHING PUMPKINS a annoncé aujourd’hui la “Rock Invasion 2” tournée – une suite de leur tournée emblématique de 1993 qui a traversé le monde. La tournée de neuf étapes débutera le 23 avril à Louisville, Kentucky et se terminera à Greensboro, Caroline du Nord le 8 mai. Billets pour “Rock Invasion 2” sera mis en vente au grand public à partir du vendredi 6 mars à 10 h 00, heure locale, et peut être acheté au SmashingPumpkins.com et LiveNation.com.

“Cela fait un bon moment que nous avons joué un spectacle de rock and roll à poings nus, qui évite peu de puissance brute”, a déclaré Billy Corgan. “Alors notez: cette tournée ne sera pas pour les faibles de cœur, et fera certainement écho aux modes dynamiques dans lesquels nous avons bâti notre réputation en direct.”

Produit par Live Nation, les “Rock Invasion 2” La tournée amènera les rockers emblématiques dans des lieux intimes, avec un ensemble de chansons rock plus lourdes couvrant tout le catalogue du groupe. La visite mettra en vedette Billy Corgan, Jimmy Chamberlin, James Iha et Jeff Schroeder aux côtés du bassiste Jack Bates.

En plus des neuf “Rock Invasion 2” Rendez-vous, THE SMASHING PUMPKINS sera à la tête de deux festivals – Festival de musique de Beale Street et Festival de musique Shaky Knees – et après la fin de la tournée, se poursuivra pour GUNS N ‘ROSES‘2020 stade tour pour un certain nombre de dates en juillet.

