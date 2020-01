The Smashing Pumpkins travaille sur 21 nouvelles chansons

Préparez-vous bien, les amateurs de grunge. Nos cheveux préférés du monde entier, Le leader de The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, a déclaré que le groupe était occupé à travailler sur 21 chansons pour leur prochain et onzième album studio. Celui qui a décrit comme quelque chose “Assez différent”.

Le prochain album du groupe sera la suite de Shiny And Oh So Bright, Vol.1 / LP: No Past. Pas d’avenir. No Sun, le premier en 18 ans à présenter les membres fondateurs: Corgan, Jimmy Chamberlin, James Iha et le guitariste Jeff Schroeder, c’était la première fois depuis Machina II / Les amis et les ennemis de la musique moderne.

Parlant du prochain LP de The Smashing Pumpkins, Corgan a déclaré à l’émission de radio américaine Nashville 102.9 The Buzz: «Actuellement, il y a 21 chansons. J’y travaille depuis plus d’un an. C’est assez différent, dans le bon sens, je pense. Tous ceux qui l’ont entendu l’aiment beaucoup, c’est donc un très bon signe. Nous allons faire des tournées. »

«Nous jouerons dans un grand festival à Atlanta, je pense en avril ou mai, (dans) Shaky Knees. Je ne suis pas sûr que nous jouions à Nashville cette année. En fait, je pense que nous pourrions. Je pourrais révéler un secret. Nous pourrions faire un petit concert surprise et bientôt », a terminé Billy Corgan.

Sur ce nouvel album de 21 chansons qui semble être celui qui va devenir complètement différent des autres, il n’y a pas beaucoup d’indices ou d’informations en plus de ce que Corgan a déclaré. Mais allez-y, cela excite déjà, et plus encore quand cela semble un changement important dans le son de l’un de vos groupes préférés. Il est toujours intéressant de voir les nouveaux endroits qui décident d’explorer musicalement. Et bien, l’un des Smashing Pumpkins met l’anxiété dans le ciel.