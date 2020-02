The Stooges Announce Fun House 50th Anniversary Box Set

L’album classique des Stooges de 1970, Fun House, reçoit un nouveau coffret en vinyle massif en l’honneur de son 50e anniversaire, rapporte Rolling Stone. C’est sorti le 17 juillet via Rhino.

La boîte est une collection 15xLP comprenant les sessions complètes de l’album, une performance new-yorkaise en direct en 1970, un slipmat, des affiches, des gravures, un adaptateur 45 et deux singles de 7 “proposant des mélanges alternatifs de” Down on the Street “b / w” Je me sens bien. ” Il est également livré avec des notes de doublure contenant des mots de Henry Rollins, Thurston Moore, Flea, Joan Jett, Tom Morello, Steven Van Zandt, Duff McKagan, et plus encore. 1 970 exemplaires seront disponibles.

L’anniversaire de Fun House fait l’objet d’une nouvelle exposition à Third Man Detroit. Il se déroulera du 17 juillet au 7 août et comprendra des objets, des images et de la musique provenant des collections privées du groupe.

.