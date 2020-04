The Streets annonce son nouvel album en lançant un groove avec Tame Impala!

Nous savons que ces derniers jours ont été compliqués par la situation critique dans laquelle nous nous trouvons, cependant nous pouvons trouver refuge dans la musique, dans ce que font nos artistes préférés en ce moment. 2020 nous apportera des retours tant attendus et l’un d’eux est The Streets, qui après presque une décennie sans sortir de nouvelle musique, est revenu plus fort que jamais et par la porte d’entrée.

Il se trouve qu’il y a quelques semaines, le leader et le cerveau du groupe alternatif hip hop, Mike Skinner a révélé qu’il travaillait avec Kevin Parker de Tame Impala lui-même sur une nouvelle chanson.. Après avoir attendu un moment, nous pouvons enfin entendre le résultat de cette collaboration, qui s’appelle “Appelez mon téléphone en pensant que je ne fais rien de mieux”, une chanson qui semble s’inspirer de la technologie et de nos relations grâce aux smartphones et aux réseaux sociaux.

Dans cette chanson Mike Skinner nous rappelle qu’il est passé maître dans l’art de faire des rimes intelligentes mais en même temps plein de critiques sociales, parce que nous écoutons une forte critique de l’obsession presque malade que nous avons tous en ce moment avec nos téléphones mobiles. Quelque part dans la chanson, vous pouvez entendre des phrases comme “L’amour n’est pas une énigme, l’amour n’a pas à être difficile, tu sais que je te donnerais mon rein, mais ne prends jamais mon chargeur”, ajoutant cette touche d’humour acide que l’on retrouve dans la discographie de The Streets.

Pour sa part Kevin Parker fait la chorale, tout en jouant une personne qui ne rappelle pas et s’excuse pour cela.. Pour accompagner cette chanson, ils ont sorti un clip vidéo assez curieux, où nous voyons Skinner sur une piste enneigée appelant beaucoup de gens, y compris le bon Kevin, qui est à la maison à Malibu en train de prendre des mesures d’isolement social. Il semble que ce visuel soit un hommage aux anciennes communications, car cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu autant de téléphones pliables – comme le vieux Nokia bien-aimé – que dans la vidéo.

“Appelez mon téléphone en pensant que je ne fais rien de mieux” avec Tame Impala fait partie de Aucun d’entre nous ne sort de cette vie, un nouvel album (et que Mike Skinner préfère appeler mixtape) qui sortira le 1er juillet prochain. Ce matériel d’enregistrement contient 12 chansons, et en elle The Streets collabore avec des tonnes d’artistes actuels comme IDLES, Ms Banks, Jesse James Solomon, Kasien, Hak Baker et plus.

Il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêtez ce que vous faites et égayez votre matinée en écoutant «Appelez mon téléphone en pensant que je ne fais rien de mieux», le plus récent des rues avec Tame Impala: