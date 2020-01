The Strokes annonce des concerts nord-américains

The Strokes a annoncé une poignée de concerts nord-américains en mars. Ils joueront à Vancouver, en Colombie-Britannique le 5 mars, à Seattle le 9 mars et à Los Angeles le 14 mars. Les trois concerts bénéficieront du soutien d’Alvvays, tandis que leur concert à Los Angeles inclura également King Princess sur le projet de loi. Trouvez tous les détails ci-dessous.

Lors de leur récent spectacle du Nouvel An au Barclays Center de Brooklyn, les Strokes ont interprété une nouvelle chanson intitulée “Ode to the Mets”. Le dernier album complet des Strokes était Comedown Machine de 2013, et ils ont sorti leur Future Present Past EP en 2016.

Les coups:

03-05 Vancouver, Colombie-Britannique – Pepsi Live at Rogers Arena @

03-09 Seattle, WA – WaMu Theatre @

03-14 Los Angeles, CA – Le Forum @ $

@ avec Alvvays

$ avec King Princess

