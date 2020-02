The Strokes confirme son nouvel album en première “At The Door”

Ce 2020 a préparé de nombreuses surprises musicales, des premières de nouveaux artistes ainsi que des chansons inédites qui ont adoré des groupes du monde entier. L’un d’eux est The Strokes, car Julian Casablancas et compagnie –Bien qu’ils restent actifs en donnant des spectacles aux quatre coins de la planète– il a fallu près de sept ans pour sortir une toute nouvelle musique. Heureusement Il y a presque un mois, ils ont annoncé qu’ils sortiraient leur sixième album studio et apparemment nous avons déjà plus de détails à ce sujet.

Il s’avère que lors de l’émission The Strokes a donné pour soutenir la campagne Bernie SandersJulian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture et Fabrizio Moretti, en plus de jouer “New York City Cops” accompagné de vrais policiers qui voulaient les faire sortir de la scène, Ils ont sorti deux nouveaux rolas et ont même confirmé la date de sortie de leur album attendu, mais nous allons par parties.

Les chansons en question sont “Bad Decisions” et “At The Door”, et s’ils sont fans de red bone du groupe, ils les adoreront. Le premier a cette vibe Is This It que nous aimons tant, mais mélangé avec une guitare pleine de chorus et la voix décontractée typique de Casablancas chantant un refrain répétitif et collant. Vous pouvez l’entendre dans l’heure (2:33)

Pour sa part, “At The Door” a été présenté avec tout et un clip réalisé par Mike Bukaroff –Qui a travaillé avec MGMT dans le court métrage «Quand tu meurs» – dans lequel The Strokes nous raconte une fantastique histoire animée mais qu’au niveau musical reprend le son électronique et dépressif de ses derniers albums, plein de synthétiseurs qui augmentent l’intensité au fur et à mesure de sa progression.

Enfin, ils ont clarifié les rumeurs qui avaient été annoncées depuis vendredi dernier, lorsqu’ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux une image étrange avec des œuvres d’art de l’artiste américain Jean-Michel Basquiat et cela nous a accueillis dans une nouvelle ère. Et bien c’était The New Abnormal, le nom du nouvel album du groupe qui a été produit par le grand Rick Rubin et sera disponible le 10 avril dans les magasins et les plateformes numériques. Ensuite, nous vous laissons la tracklist et la pochette du nouvel album de The Strokes:

1.- «Les adultes parlent»

2.- «Désintéressé»

3.- «Brooklyn Bridge to Chorus»

4.- «Mauvaises décisions»

5.- «L’Éternel éternel»

6.- «À la porte»

7.- «Pourquoi le dimanche est-il si déprimant»

8.- «Pas la même chose»

9.- «Ode aux Mets»

Nous ne savons pas quoi d’autre ils ont prévu pour nous, mais nous sommes sûrs de quelque chose, Julian Casablancas et la société sont de retour plus forts que jamais. Pendant, Laissez ce que vous faites et commencez la journée en écoutant de la nouvelle musique de The Strokes avec la vidéo de “At The Door”: