The Strokes est revenu avec «The New Abnormal» et Internet est devenu fou!

Enfin! Ils disent qu’il n’y a pas de délai qui n’est pas respecté et après tant de mois d’attente L’un des albums les plus attendus de l’année, The New Abnormal, le sixième disque de la carrière de The Strokes et le premier depuis près de sept ans, est désormais disponible sur les plateformes. Le retour du légendaire New-Yorkais était quelque chose que de nombreux fans voulaient entendre, car ces dernières années, le groupe a continué à donner des concerts à travers le monde, mais rien d’autre n’a donné le signe de vouloir sortir un autre album.

L’année dernière, ils ont soudainement commencé à jouer en direct quelques nouvelles chansons comme “The Adults Are Talking” ou “Ode To The Mets”Bien qu’il n’y ait aucune certitude que ces chansons feraient partie d’un nouvel album ou venaient juste de sortir pour le plaisir. Ce ne sera qu’au concert que Julian Casablancas, Fabrizio Moretti, Nick Valensi, Albert Hammond Jr. et Nikolai Fraiture ils ont donné pour soutenir l’ancien candidat Démocrate à la présidence des États-Unis, Bernie Sanders, qui révélerait tous les détails de cet album.

Et c’est que l’émotion et les nerfs pour écouter The New Abnormal ont grandi à l’approche de la date de sortie, parce qu’ils sortaient des singles comme “At The Door” qui divisaient beaucoup les fans pour le son, car beaucoup pensaient qu’ils ne ressemblaient pas vraiment à ces The Strokes dont nous sommes tombés amoureux avec des riffs de guitare accrocheurs au début du siècle avec des disques comme le classique Is This It, Room on Fire ou First Impressions of Earth. C’est ici que nous avons réalisé que chacun a pris des éléments de ses propres projets solo pour ce nouvel album, produit par le légendaire Rick Rubin.

Plus tard et afin qu’il ne nous donne pas les patatús qu’ils ont présentés “Bad Decisions” et “Brooklyn At The Bridge”, deux pistes qui ils pourraient facilement être le mélange parfait entre les différentes étapes du groupe, mélangeant les guitares de Nick et Albert avec l’un ou l’autre synthétiseur, et où la voix de Julian Casablancas sonne plus mélancolique que jamais.

À la fin, The New Abnormal est une intéressante collection de chansons, qui montrent que les années ne passent pas en vain -Oui, The Strokes ont mûri depuis longtemps et nous n’avons aucun doute à ce sujet-, cependant, au-delà de nous enseigner l’énorme évolution musicale qu’ils ont réalisée depuis qu’ils ont secoué le monde avec leur premier album, le mérite de ce nouvel album est que Julian, Albert, Nick, Nikolai et Fabrizio se retrouvent en chemin, en tant que personnes et en tant que musiciens. Pour résumer, on a l’impression qu’ils sont à nouveau un groupe uni.

Dans les dernières heures du 8 avril, The Strokes a décidé de sortir ce nouvel album et bien sûr, Internet est devenu fou pour son retour officiel. Les fans de l’enfer du groupe l’ont jeté tôt le matin et l’un des autres a préféré se tenir le matin pour l’écouter plus en détail, Mais de toute façon, les deux parties conviennent que cet album du groupe est la meilleure chose qui soit arrivée en 2020 et qu’il fait oublier à beaucoup la terrible pandémie que nous vivons.

Mais il vaut mieux ne pas vous en dire plus, alors nous partons Les meilleures réactions laissées par le lancement de The New Abnormal, le nouveau de Julian Casablancas et compagnie:

