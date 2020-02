The Strokes lance le nouveau rôle et la vidéo de “Bad Decisions”

La semaine dernière, The Strokes a donné à ses fans les nouvelles qu’ils s’attendaient à entendre: un nouvel album studio qui sortirait en 2020 sous le titre de The New Abnormal. Et ils l’ont fait de la meilleure façon (du moins celle que nous apprécions tous), qui sort le premier single officiel de l’album (dans leurs performances live, le groupe avait déjà joué de nouvelles chansons).

Cette chanson est sortie avec le nom de “At the Door”, une chanson mélancolique et nostalgique qui montre une facette “lourde” de Julian Casablancas avec The Strokes. Et maintenant, le groupe de New York vient de sortir une nouvelle chanson de ce même album, mais cette fois sous le titre de “Bad Decisions », une chanson qui vient avec tout et un clip réalisé par Andrew Donoho et qui est chargé d’une esthétique des années 70 (et les costumes et postures des membres de The Strokes ne nous laisseront pas mentir).

Cette chanson Il est beaucoup plus attaché au son par lequel The Strokes est l’un des groupes les plus en vue depuis sa naissance au début du nouveau millénaire. Cela signifie également qu’il y a un gouffre de différence entre “Bad Decisions” et “At the Door”, le premier enregistrement officiel de The New Abnormal et avec lequel de nombreux utilisateurs ont souligné que Casablancas sonne plus en solo que The Strokes … mais C’est une question de goût. Bien que la réalité soit que cette version a la présence de guitares et de percussions fortes caractéristiques de The Strokes.

The Strokes sera présenté dans deux festivals mexicains. Les premiers du Pal ‘North à se rendre ensuite à la capitale de la couronne de Guadalajara, où ils présenteront sûrement les thèmes de The New Abnormal, car la date de départ est prévue pour le 10 avril 2020 et Pal ‘North aura lieu les 20 et 21 mars, suivi par CC Guadalajara les 16 et 17 mai. L’année dernière, en novembre 2019, le groupe Il est apparu avec le titre de Crown Capital à Mexico où il a fait une énorme présentation qui divisait les opinions parmi les adeptes.

Ici, nous quittons le La nouvelle tracklist anormale de The Strokes suivi de Vidéo de la chanson “Bad Decisions”:

1.- «Les adultes parlent»

2.- «Désintéressé»

3.- «Brooklyn Bridge to Chorus»

4.- «Mauvaises décisions»

5.- «L’Éternel éternel»

6.- «À la porte»

7.- «Pourquoi le dimanche est-il si déprimant»

8.- «Pas la même chose»

9.- «Ode aux Mets»