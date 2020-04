The Strokes présente une série en ligne en cours de mise en quarantaine!

Sans doute les musiciens sortent la race à des moments si difficiles que nous vivons et où la majorité sont dans leurs maisons protégées par COVID-19. Nous avons déjà vu comment certains de nos artistes préférés parviennent à rester en contact avec leurs fans – en donnant des spectacles en ligne ou en faisant des morceaux. et même parmi les membres des groupes, ainsi que The Strokes fait.

Quelques jours seulement après la sortie de son sixième album studio, Le nouvel anormal, Les membres du groupe new-yorkais ont décidé de faire preuve de créativité en sortant une série en ligne appel très spécial Cinq mecs parlent de choses dont ils ne savent rien dans lequel ils se parleront et raconteront des anecdotes qu’ils ne connaissent peut-être pas sur Julian Casablancas, Nick Valensi, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr. et Nikolai Fraiture.

Dans un bref message publié par The Strokes dans la description du premier chapitre, ils ont déclaré que cela avait été prévu pour promouvoir leur nouvel album studio, cependant, vu qu’eux-mêmes et leurs fans étaient en quarantaine. Ils ont préféré présenter sa première afin de les divertir en ces jours difficiles. Donc, tout le monde dans leur maison et en utilisant Zoom, s’est mis au travail pour créer un programme très intéressant.

Dans le premier épisode, Julian Casablancas a dit que le groupe rêvait de ce spectacle depuis de nombreuses années et que finalement après plusieurs tentatives ils ont réussi. The Strokes a également réfléchi au décès de la légende de la musique Bill se flétrit, décédé le 30 mars. Pour se souvenir de son travail et de sa vie, ils ont vu un enregistrement live de Withers jouant “Lean On Me” –Une de ses chansons les plus emblématiques–, les cinq étant d’accord pour dire qu’il était l’un des plus grands musiciens de l’histoire.

En plus de cela, ils ont raconté des histoires que certains fans de The Strokes ne connaissaient peut-être pas, comme le jour où le fondateur du magazine Rolling Stone, Jann Wenner, soi-disant il a giflé le batteur Fabrizio Moretti au visage pour être en retard pour une réunion, et l’idée du guitariste Albert Hammond Jr. de faire une série d’entretiens en voiture ils planifiaient avant la sortie de Carpool Karaoke et Comedians In Cars Getting Coffee. Allez Ils ont même jeté un petit morceau de “La Bamba”.

Pour terminer, Le groupe a fermé en se souvenant de “Walk On The Wild Side” de Lou Reed et ils ont promis que dans le prochain épisode, nous aurons une courte critique de The New Abnormal.Donc, si vous êtes un fan de l’os rouge du quintette qui, pour de nombreuses musiques enregistrées dans les années 2000, vous ne pouvez pas manquer chacune de ces vidéos qui seront disponibles quotidiennement. Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, Découvrez le premier chapitre de l’émission en ligne The Strokes ci-dessous: