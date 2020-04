The Strokes revient dans les années 80 avec sa nouvelle chanson “Brooklyn Bridge To Chorus”

Ces jours la musique a été un élément fondamental pour ne pas devenir fou alors que nous lisons quotidiennement de nouvelles nouvelles sur la pandémie dans le monde par le coronavirus. Depuis que tout cela a commencé, de nombreux musiciens ont tout fait pour nous garder positifs dans la situation dans laquelle nous vivons, certains jouant dans le confort de leur foyer ou d’autres montrant de la musique à peine sortie du four, mais L’un des groupes qui n’a pas retardé la sortie de leur nouvel album était The Strokes.

À quelques jours de la sortie de son sixième album studio, The New Abnormal, Le groupe de New York a décidé de sortir un tout nouveau morceau de ce nouveau disque qui s’appelle “Brooklyn Bridge To Chorus” et qu’il a toute cette nouvelle onde sonore que Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture et Fabrizio Moretti nous ont montré avec des singles comme “Bad Decisions” et “At The Door”.

Maintenant, ils semblent: The Strokes lance la nouvelle chanson et vidéo pour “Bad Decisions”

Cette piste – ainsi que les autres coupes précédentes – pousse le son classique de The Strokes vers un nouveau territoire. Le groupe avait déjà joué de la synthé pop des années 80 sur Comedown Machine, cependant Nous sommes sûrs que nous n’avions jamais entendu l’influence musicale de cette époque aussi présente que dans ce single. Brooklyn Bridge To Chorus s’ouvre avec un nerveux frénétique et agité synthétiseur, qui nous rappelle beaucoup le son de The Voidz, le projet alternatif de Casablancas.

Au fur et à mesure que la chanson progresse des riffs de guitare traités y sont ajoutés, mais que lorsque vous arrivez au chœur nous montre à nouveau ces guitares puissantes qui caractérisent tellement le groupe y fermeture avec un excellent mix entre les deux sons. Cela ressemble à de vieux coups qui en étreignent de nouveaux.

Les paroles sont ironiques pour ces moments complexes que nous vivons, car Julian y chante le conflit de maintenir une vie sociale et en même temps de rester à la maison (Vous savez, comme lorsque vous êtes invité à une fête et que vous dites que vous irez mais vous préférez faire quelque chose dans le confort de votre maison) mais en ce moment, cela peut même paraître nostalgique, le monde étant isolé socialement par COVID-19.

N’oubliez pas que Le nouvel anormal sera disponible ce vendredi 10 avril sur toutes les plateformes numériques. Mais pendant ce jour, arrêtez ce que vous faites, frappez le volume et Commencez cette semaine en écoutant “Brooklyn Bridge To Chorus”, le plus récent de The Strokes: