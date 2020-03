The Struts divertit les fans avec «Quarantine Radio»

Jeudi, le leader des Struts, Luke Spiller, a diffusé une «Quarantine Radio» impromptue sur Instagram Live du groupe, partageant certaines de ses chansons préférées et répondant aux questions des followers. Les fans qui ont raté le livestream seront ravis de savoir que Spiller a l’intention de continuer “Quarantine Radio”.

Il animera des épisodes en direct sur Instagram tous les mardis, jeudis et samedis à 19h30 HNP. Les éditions futures incluront plus de musique et de questions / réponses, ainsi que des interviews, des performances live, des annotations lyriques Genius et plus encore. Le premier épisode peut également être rejoué ici.

Alors que The Struts rejoint le monde pour s’isoler au milieu de la pandémie de coronavirus, les membres du groupe partagent également du contenu supplémentaire avec les fans sur Instagram Live, y compris des didacticiels sur les instruments. Vendredi, le guitariste Adam Slack est allé parler en direct des guitares et enseigner aux fans comment jouer la chanson «Dirty Sexy Money» du premier album du groupe en 2014, Everybody Wants. Des tutoriels supplémentaires seront annoncés sur Instagram du groupe. Les Struts se joignent un certain nombre d’artistes dans le monde entier qui divertissent les fans avec des diffusions en direct de la maison pendant cette période incertaine.

Lors de son premier épisode de «Quarantine Radio», où il a accueilli les fans de «La seule station à écouter alors que le monde se termine», Spiller a partagé: «Je voulais faire quelque chose de spécial. Quand il n’y avait rien à faire et que le groupe vivait ensemble à Darby… Je diffusais hors de ma chambre et je m’amusais beaucoup. » Il a ajouté: «L’une des principales raisons pour lesquelles j’ai pensé que ce serait une bonne idée est que ce n’est pas tous les jours que les gens sont coincés à l’intérieur. En Amérique, comme à Los Angeles: c’est comme ça en Angleterre. C’est une belle opportunité pour moi d’interagir et merci à tous pour votre écoute. »

Spiller, qui a joué une collection variée de morceaux – allant de «Il est si bien» des Mousseline de soie à «Laissez votre yeah be yeah» de Jimmy Cliff – a également partagé des histoires sur les débuts du groupe. “Quand Adam et moi avons commencé le groupe, nous faisions ce qu’on appelle des visites scolaires et nous allions dans des écoles secondaires et des écoles secondaires et nous nous produisions devant des enfants de 13 ou 14 ans.” Il a ensuite mis sur une piste que le groupe avait l’habitude de couvrir, «Brickfield Nights» du groupe punk britannique The Boys. Quant aux futurs épisodes, Spiller a partagé: “Je vais jouer des trucs que j’écoute beaucoup”.

Les glam rockers ont récemment terminé une tournée mondiale à l’appui de leur deuxième album, Young & Dangerous, et, pour l’instant, une tournée à guichets fermés est prévue au Japon en avril, suivie d’une vaste tournée estivale en Amérique du Nord.

