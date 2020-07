‘The Three Tenors – 30th Anniversary Edition’ annonce un concert emblématique

Dans la soirée du 7 juillet 1990, dans le contexte imposant des anciens thermes de Caracalla à Rome, Les Trois Ténors, José Carreras, Plácido Domingo et Luciano Pavarotti, ont marqué l’histoire avec leur concert emblématique qui a irrévocablement changé la musique classique à jamais. Luciano Pavarotti a déclaré: «Pour nous trois, le concert de Caracalla a été un événement majeur dans nos vies. J’espère que je ne suis pas immodeste de penser que c’était aussi inoubliable pour la plupart des personnes présentes. »

Pour marquer les 30 ans de leur légendaire concert à Rome, à la veille de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1990, The Three Tenors – 30th Anniversary Edition, un coffret CD / DVD spécial, comprenant un CD du concert original et un DVD de l’intégralité Le concert, comprenant un documentaire «making of», sortira le 24 juillet 2020. Le livret des collectionneurs présente de nouvelles notes et de nombreuses photos de l’événement et des coulisses.

Zubin Mehta, qui dirigeait les orchestres du Maggio Musicale Fiorentino et du Teatro dell’Opera di Roma, a rappelé: «Je me souviens avec le plus grand plaisir de ce concert avec les plus grands artistes chanteurs de notre temps. Le concert à Rome a été une expérience unique que je n’oublierai jamais! »

Les trois ténors ont partagé la scène et les projecteurs pour interpréter des chansons, dont «Nessun Dorma» de Puccini, animant une rivalité amicale et créant l’un des concerts de musique classique les plus réussis de tous les temps. Au cours des 30 dernières années, «Nessun Dorma» est devenu synonyme de moments d’unité et de célébration dans le sport, le cinéma et la télévision. L’air, initialement publié par Luciano Pavarotti en 1972 et utilisé comme thème musical pour la couverture de la Coupe du monde par la BBC, a été joué deux fois pendant le concert de Rome – une fois en solo, et encore en rappel, lorsque Pavarotti a été rejoint par Carreras et Domingo.

L’album live original du concert Carreras Domingo Pavarotti In Concert, a remporté le Grammy Award de la meilleure performance vocale classique en 1991 et reste l’album classique le plus vendu de tous les temps. Depuis leurs débuts, The Three Tenors a acquis une renommée critique et culturelle et a bénéficié de tournées mondiales et de performances spéciales dans les années 1990 et 2000. Leur premier concert à Rome marque le début d’une renommée instantanée et mondiale pour le trio dont le répertoire va des airs d’opéra aux ballades napolitaines, aux tubes de Broadway et aux chansons pop.

À partir du 7 juillet 1990, José Carreras, Plácido Domingo et Luciano Pavarotti ont tendu la main et conquis un public beaucoup plus large – un public qui n’aurait jamais, collectivement, trouvé sa place dans tous les opéras du monde réunis, mais qui pensaient désormais en avoir, dans certains façon, expérimenté le genre et qui aurait sûrement dit qu’ils aimaient – peut-être même aimaient – l’opéra.

Le 30e anniversaire des Trois Ténors est également marqué par la sortie d’un documentaire télévisé, publié par C-Major Entertainment. De plus, les images originales du concert seront disponibles sur tous les principaux services de streaming vidéo, et une édition Blu-ray du concert et le nouveau documentaire seront publiés plus tard cette année.

Alors que les opéras restent silencieux et que les stades de football sont vides de supporters, les fans peuvent revivre le moment où l’histoire a été faite par les trois ténors à Rome 1990, et se rappeler la nuit où le « beau jeu » et la musique classique ont traversé un fossé culturel et changé la musique l’industrie pour toujours.

The Three Tenors – 30th Anniversary Edition sortira le 24 juillet 2020 et peut être précommandé ici.