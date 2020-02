The Used sort une nouvelle chanson «Paradise Lost, un poème de John Milton»

“Paradise Lost, un poème de John Milton”, une nouvelle chanson de LES UTILISÉS, peut être diffusé ci-dessous. Le morceau est extrait du huitième album complet du groupe, “Heartwork”, attendu le 24 avril via le producteur John Feldmannc’est Gros bruit étiquette.

“Heartwork” présente des apparitions d’invités par FEVER 333c’est Jason Aalon Butler, BEARTOOTH chanteur Caleb Shomo, et BLINK-182 membres Mark Hoppus et Travis Barker.

Feldmann signé LES UTILISÉS à Reprise des enregistrements en janvier 2002, un an seulement après la formation du groupe à Orem, Utah. Il a également produit certains des albums les plus monumentaux du groupe, y compris leur premier album éponyme, “Peut-être des souvenirs”, “Dans l’amour et la mort”, “Ment pour les menteurs”, “Vulnérable” et “Ennemi imaginaire”. L’album à venir marquera LES UTILISÉSest la première version de Gros bruit.

“Regardez, sans LES UTILISÉS, Je ne pense pas que nous parlerions, ” Feldmann a déclaré Alternative Press. “LES UTILISÉS ont certainement été le catalyseur qui a commencé ma carrière de producteur. LE DOIGT D’OR eu une assez bonne course, mais nous ne sommes jamais devenus JOUR VERT. En fin de compte, LES UTILISÉS sont le seul groupe que je savais que je pouvais aider en tant qu’auteur-compositeur et comme quelqu’un qui peut à la fois arranger de la musique et enregistrer de la musique, je savais que je pouvais les aider. C’est donc génial d’avoir fait le tour complet. Il y a eu des années où je me suis dit: “ Pourquoi n’aurais-je pas fait de label quand j’ai découvert LES UTILISÉS [all] il y a ces années au lieu de les signer Warner [[Records]? Tout se passe pour une raison: je ne regarde pas en arrière et je me dis: «Bon sang, ce que j’aurais dû faire était…» J’ai toujours hâte. Et après?”

“Heartwork” liste des pistes:

01. Paradise Lost, un poème de John Milton



02. Blow Me (feat. Jason Aalon Butler)



03. Grand, je veux être



04. Nez saignant



05. Wow, je déteste cette chanson



06. Mon cocon



07. Cloche de la cathédrale



08. 1984 (Infinite Jest)



09. Gravity’s Rainbow



dix. Nettoyer les cicatrices



11. Heartwork



12. Le phare (feat. Mark Hoppus)



13. Blasé évident (feat. Travis Barker)



14. La loterie (feat. Caleb Shomo)



15. Saignements des ténèbres, FOTF



16. Sentir quelque chose

LES UTILISÉS est Bert McCracken (voix), Jeph Howard (basse), Dan Whitesides (batterie) et Joey Bradford (guitare).

Crédit photo: Brian Cox



