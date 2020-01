The Very Best Of INXS nommé No 1 album australien de la décennie

Le plus grand album de succès d’INXS en 2011, The Very Best, qui présente les succès emblématiques du groupe tels que “Never Tear Us Apart”, “Original Sin” et “Need You Tonight” a été officiellement couronné meilleur album australien de la décennie par ARIA.

“Nous avons quitté Perth en tant que jeunes hommes tenaces cherchant à jouer notre musique dans le monde, et nous l’avons fait avec passion, honneur et fierté pour notre pays et nos familles”, a déclaré le groupe.

«L’annonce de devenir l’artiste australien le plus vendu de la dernière décennie est écrasante, et nous sommes vraiment humbles, merci.

“Nos pensées vont à tous les Australiens qui se sont ralliés à nous au cours de la dernière décennie, et nos espoirs et nos prières sont avec tous les Australiens actuellement pris dans ces incendies qui font rage et horribles.”

Dan Rosen, PDG d’ARIA, a également fait l’éloge d’INXS, déclarant: «Ils capturent toujours notre imagination, quatre décennies après le début de leur carrière. Ils sont la preuve que la grande musique ne sort jamais. »

INXS a cessé de tourner en 2012, mais est resté un sujet important de la conversation musicale australienne, avec la mini-série extrêmement réussie INXS: Never Tear Us Apart et le documentaire de 2019 sur le défenseur du groupe. Michael Hutchence, Mystify.

Ailleurs dans le rapport ARIA, Billie Eilish a été élue artiste internationale ARIA Chart de 2019. Elle se trouve en haut du tableau des albums ARIA 2019 avec son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Elle apparaît également cinq fois dans le tableau des célibataires ARIA 2019 avec ‘Bad Guy’ (# 3), ‘Bury A Friend’ (# 22), ‘When the Party’s Over’ (# 29), ‘Lovely’ (# 46) et «Souhaite que tu sois gay; (# 79).

Gotye, quant à lui, a été nommé l’artiste australien ARIA Chart de la décennie. Il dirige le palmarès australien ARIA End Of Decade Singles avec quelqu’un que je connaissais, qui se situe à 14x platine et est le single n ° 2 de la décennie. Making Mirrors, l’album de Gotye, est arrivé au troisième rang du classement des albums australiens ARIA End Of Decade, la position la plus élevée pour un nouvel enregistrement australien de la dernière décennie.

Écoutez le meilleur d’INXS sur Apple Music et Spotify.