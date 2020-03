The Weeknd a créé ‘After Hours’ mais … Internet a-t-il remercié Bella Hadid?

Ce 20 mars, l’un des albums les plus attendus de 2020 est sorti en tant que chanteur et producteur canadien, Abel Makkonen Tesfaye –surtout connu pour ce que vous aimez The Weeknd– a sorti son quatrième album studio, Après les heures, que pendant quelques mois avec des singles comme “Blinding Lights”, “Heartless” et la chanson qui donne le nom à ce nouveau matériel nous Cela a bougé parce qu’il a une proposition intéressante et parce qu’il a fallu près de quatre ans pour écouter des chansons totalement inédites du musicien.

Et nous disons que c’était excitant parce que Comme nous le disions, il a un concept totalement différent de tout ce que nous avions entendu depuis qu’il a attiré l’attention sur des chansons comme “Can’t Feel My Face”. Pour ce nouvel album The Weeknd a décidé de recourir à nouveau à ce son pop rétro, plein de synthétiseurs qui nous transportent directement dans les années 80 mais en lui donnant une touche moderne et même sombre, résultant en une étrange pop psychédélique (si on peut appeler ça comme ça) pleine de moments pour casser la piste de danse mais en même temps invite aussi à l’introspection.

Comme si cela ne suffisait pas, Tesfaye –Comme presque toujours– il a travaillé avec beaucoup de musiciens talentueux et toutes sortes de genres, des vieux lions de mer de la pop aux talents les plus importants d’aujourd’hui. Dans After Hours, il y a de grands noms accrédités dans la composition comme légendaire Elton john et son parolier principal, Bernie Tupine dans “Peur de vivre” et même lui-même Kevin Parker –Le cerveau derrière Tame Impala– apparaît comme l’un des créateurs de “Répéter après moi (Interlude)”. Comme vous pouvez l’imaginer, il y a tout dans ce nouvel album.

Si vous souhaitez obtenir les dernières nouvelles de The Weeknd, nous vous laissons ci-dessous:

Bien sûr, Internet a réagi au nouvel album de The WeekndParce que son énorme base de fans a adoré ce qu’il a fait dans ce matériau de disque ambitieux plein de sons divers, bien que, au-delà de reconnaître le chanteur pour avoir osé présenter quelque chose que nous n’avions pas entendu au moins à cette époque, la grande majorité remercie cette ex-petite amie de son ex-petite amie, le mannequin Bella Hadid, mais pourquoi?

Comme vous vous en souviendrez et apparemment Quand le bon cœur d’Abel est brisé, il prend son côté le plus artistique. C’est arrivé il y a presque deux ans avec le PE, Ma chère mélancolie, Un ensemble de chansons assez personnelles avec lesquelles il nous a expliqué très clairement ce qu’il vivait et racontant sa version de cette fameuse relation qu’il avait avec l’actrice et chanteuse, Selena Gomez.

A cette occasion, une grande partie des Rolas a été inspiré par sa séparation de Bella après être allé et venir avec elle pendant près de cinq ans, bien que l’album ne soit pas entièrement concentré sur lui, oui on sent dans certaines chansons que le chanteur a supprimé tout ce qu’il avait sauvé à travers ses chansons. Donc si vous apportez un cœur plus brisé que votre portefeuille au milieu de la quinzaine, cet album est pour vous tous.

Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, Découvrez ci-dessous les meilleures réactions et mèmes sur Internet à la sortie d’After Hours, le nouvel album de The Weeknd:

Bella Hadid remercie d’avoir brisé le cœur de The Weeknd. #AfterHours pic.twitter.com/x1rvreUNmQ

– ً (@tesfajane) 20 mars 2020

Chaque fois qu’un album d’Abel sort

Tous: OMGG parle de Beautiful Hadid

Bella hadid: pic.twitter.com/hQIZbuxhYt

– Leslie (@lesliegarzag) 20 mars 2020

Ils dédient un album complet à Bella Hadid et ils me dédient une pure maternité et des chansons toxiques.

– ediv (@edivanmz) 20 mars 2020

-Je

-Votre

-Bella Hadid

-Abel

-Le monde

Après avoir écouté After Hours, qui ne dure que 56 minutes mais nuit à toute la vie pic.twitter.com/jcElUG9KiS

– (@tesfaye_bella) 20 mars 2020

Dommage que Bella Hadid a brisé le cœur de The Weeknd #AfterHours pic.twitter.com/pBmwH4SVta

– ️ ElJoshu (@JKilljoys) 20 mars 2020

Qui était la belle hadid de me dédier un album entier pic.twitter.com/Ht6PrdNBZ1

– | Gilmore (@michell_schelle) 20 mars 2020

J’ai déjà écouté le nouvel album de The Weeknd pic.twitter.com/KrEcBeX907

– PsicoInk_ (@psicoink) 20 mars 2020

L’album #AfterHours du Weeknd était tout ce dont il avait besoin. Mais maintenant je vais passer ma quarantaine dans la dépression ptm. J’écoutais les chansons et une seule personne était en tête. pic.twitter.com/GH8CgI5HVO

– mis en quarantaine (@salchipapaporfa) 20 mars 2020

Le nouvel album de The Weeknd n’est pas mis en quarantaine pour un seul pic.twitter.com/fQq5gfgUUk

– Ness (@Vanechehab) 20 mars 2020

pour écouter le nouvel album le week-end pic.twitter.com/d1CLaqN2UR

– raúl (@baddraul) 20 mars 2020

Imaginez que Bella Hadid et The Weeknd vous écrivent un album entier + Die for you + Wasted Times. pic.twitter.com/W9koH6voBy

– Annie (@_AnnieGz) 20 mars 2020

Moi après avoir écouté l’album After Week de The Weeknd #AfterHours pic.twitter.com/dKrWedu8G6

– m (@macariodguez) 20 mars 2020

Lumières aveuglantes, dans vos yeux et sauvez vos larmes du week-end arrivant directement des années 80 pour faire la POP TRILOGIE dans #AfterHours: pic.twitter.com/UTaC5myT1b

– ςђг ๏ ๓ ค Շ เ ς ค (@jhongregorys) 20 mars 2020

Moi, en écoutant #AfterHours Dieu bénisse The Weeknd et les cœurs brisés! pic.twitter.com/9mWtvRhail

– Jorge Castillo (@antropofanico) 20 mars 2020

Le voyage émotionnel que The Weeknd m’a fait ressentir avec #AfterHours pic.twitter.com/zhTtX7PFlx

– Gustavo Cesla (@soyguzguz) 20 mars 2020

Fin de l’écoute du nouvel album de The Weeknd pic.twitter.com/QhXqHVEyTj

– José Luis (@__fuckjose) 20 mars 2020

Le nouvel album du Weeknd en trois images #AfterHours pic.twitter.com/vsvp9LOKAJ

– Abdiel Campero (@AbdielCCampero) 20 mars 2020

C’est ce que je ressens en ce moment avec le nouvel album de The Weeknd pic.twitter.com/4878QP0ht2

– Marcelo Pino (@ MarceloBP27) 20 mars 2020

Moi en voyant que The Weeknd mentionne sa relation avec Selena G dans une chanson … #AfterHours pic.twitter.com/rJfd6v4bbc

– Alexis Genest (@GenestxisVlogs) 20 mars 2020

Best of Quarantine: l’album Weeknd est un joyau ❤️ #AfterHours pic.twitter.com/haEHAs9eOg

– ́ (@JennySanfer) 20 mars 2020