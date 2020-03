The Weeknd a démontré sur cet album pourquoi c’est une icône

Abel Tesfaye, mieux connu sous le nom de The Weeknd, a été formé de la clandestinité au monde. Basé sur des mixtapes, loin des projecteurs, il a atteint son moment de devenir une pop star quand il a atteint des niveaux d’exposition stratosphériques dans son précédent LP, “Starboy”, dans lequel il a été choisi par Daft Punk pour produire quelques chansons (officiellement ).

En commençant par «Can’t Feel My Face», avec toute l’attention sur lui, The Weeknd est devenu un peu une pop star forcée. Deux relations houleuses avec Selena Gomez et Bella Hadid ont ajouté cette concentration à tout ce qu’elle allait lancer.

Il précède ce nouvel album, l’EP “Dear Melancholy”, dans lequel il revient un peu aux racines, loin des thèmes qui allaient casser les palmarès et avec des paroles moins accrocheuses.

Depuis la fin de l’année dernière, Un cryptique The Weeknd a sorti son nouveau personnage: un gars mécontent qui ne semble plus se soucier de l’amour, bien que les choses changent tout au long de ses quatorze nouveaux morceaux.

Il semble que les revers qu’il a eus dans les sorties ont créé la pop star que nous attendions tous. La production brutale de “Starboy” rencontre les excellentes paroles de “My Dear Melancholy”, et même la résignation écrasante qu’il a sur lui, que nous lisons dans sa trilogie.

Peu importe à quel point vous l’aimez, cela a pris des joyaux du format édité pour la radio, mais pensé à transmettre à un niveau plus profond que trois minutes qui restent dans votre oreille. Plus attaché à son héritage artistique, il fabrique ce type de short pour lui.

Après une apparition Gemmes non coupéesAvec Adam Sandler, nous avons de nouvelles pistes pour voir ce que The Weeknd est devenu. Et avec des synthétiseurs lourds, Tesfaye vole des années 80 pour nous dire qu’il a refusé d’aimer, mais cela ne le jette pas. En d’autres termes, laissez les médias parler de ce qu’ils veulent.

Les progressions de synthé dans des chansons comme «Alone Again» et «Scared to Live» se démarquent., ajouté à des mots sincères et saisissants qui ne tombent pas dans la complaisance des formules faites, mais dans lesquels The Weeknd avoue ses erreurs et ses peurs dans des ambiances précisément créées.

Derrière la production, des maîtres comme Metro Boomin »Kevin Parker de Tame Impala et le génie Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), avec qui il interprète “Scared to Live”, sur un synthétiseur qui sonne comme la partition de Uncut Gems, également de Lopatin:

L’album varie dans le ton, avec des chansons difficiles plus uptempo et d’autres plus calmes, dédiées à l’introspection du Canadien. Contrairement à “Starboy”, dans lequel Daft punk a volé la partie production et nous a fait douter de son intervention, pour “After Hours”, on peut remarquer un cachet plus distinctif, comme ce qui se passe dans “Faith”: non censuré, Tesfaye donne certaines de ses meilleures lignes, sur la dépendance, aimer, perdre la foi et passer à quelque chose. Ceci, enveloppé dans des synthétiseurs bruts qui nous font penser à acheter du vinyle immédiatement.

Oui, certains thèmes seront partout. L’obsession sociale du fausset masculin ajouté à la production rétro, nous fait penser que, par exemple, “In Your Eyes” ou “Save Your Tears” seront bientôt sur toutes les cartes, mais ne perdons pas de vue le fait que, sinon fait, de toute façon The Weeknd Il aura jeté ce qu’il voulait, et pas une piste qui a été faite pour être un succès et qui ne l’a pas été. Et nous l’apprécions.

Plusieurs paroles sont en feu, mais celle qui se résigne à devoir vivre seule et sans attendre beaucoup de la vie amoureuse, ce qui ressemble à une sorte de soulagement pour quelqu’un qui devrait savoir qui sera sa prochaine petite amie.

La tracklist de Weeknd

1. Seul à nouveau

2. Trop tard

3. Le plus difficile à aimer

4. Peur de vivre

5. Snowchild

6. Échapper à L.A.

7. Sans cœur

8. La foi

9. Lumières aveuglantes

10. Dans vos yeux

11. Sauvez vos larmes

12. Répéter après moi (interlude)

13. Après les heures

14. Jusqu’à ce que je saigne