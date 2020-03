The Weeknd ajoute un nouveau spectacle à Londres à sa tournée britannique

The Weeknd a annoncé un quatrième spectacle à Londres pour compléter sa prochaine tournée britannique «After Hours». L’artiste, de son vrai nom Abel Tesfaye, fera une tournée plus tard cette année à l’appui de son quatrième album studio à venir, dont la sortie est prévue pour le 20 mars.

Également intitulé After Hours, le nouvel album de la chanteuse, la suite de Starboy en 2016, arrivera le 20 mars et suivra la sortie des pistes 2019 “Blinding Lights” et “Heartless”.

Après avoir annoncé la escapade britannique et européenne le mois dernier, The Weeknd a maintenant ajouté une quatrième date à sa tournée britannique «After Hours» à l’O2 à Londres le 23 octobre, en raison de la forte demande. Le concert suivra un trio de spectacles sur le site du 11 au 13 octobre, et les billets pour le nouveau spectacle du 23 octobre seront mis en vente à 9h ce vendredi 6 mars. Visitez le site de l’artiste site officiel pour plus d’informations.

Ailleurs dans les nouvelles de The Weeknd, il a été récemment révélé que Tesfaye n’était pas initialement prévu pour jouer dans Uncut Gems, dans lequel il a joué une pop star qui se dispute avec Howard Ratner, joué par Adam Sandler.

Les réalisateurs Josh et Benny Safdie ont déclaré à NME qu’ils avaient initialement envisagé un certain nombre d’artistes avant de s’installer à The Weeknd, les frères ayant ensuite noué une «formidable» amitié avec la star canadienne pendant le tournage.

“Nous sommes devenus amis après avoir vu Good Time, il a beaucoup aimé ce film”, a déclaré Josh. “Mais avant de le rencontrer, je me souviens que nous avions fait une table où ASAP Ferg et c’était un personnage nommé Privilege.”

Il a poursuivi: «Avant que ce ne soit Ferg, ça allait être un inconnu [artist], comme un rappeur local en herbe – en fait, nous parlions un peu de Troy Ave. »

La tournée britannique du Weeknd «After Hours» comprend les dates suivantes:

11 octobre – The O2, Londres

12 octobre – The O2, Londres

13 octobre – The O2, Londres

15 octobre – Utilita Arena, Newcastle

16 octobre – Arena Birmingham, Birmingham

18 octobre – SSE Hydro, Glasgow

19 octobre – Arena, Manchester

23 octobre – L’O2, Londres.

