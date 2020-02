The Weeknd annonce sa tournée | Pitchfork

The Weeknd a annoncé une tournée derrière son nouvel album After Hours, qui sortira le 20 mars (via XO / Republic). Il marque son premier trek depuis la tournée Starboy de 2017. Consultez les dates ci-dessous et achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

The Weeknd a partagé une série de chansons du nouvel album, y compris “After Hours”, “Blinding Lights” et “Heartless”. Il a également été jeté dans les pierres précieuses des frères Safdie.

Le weekend:

06-11 Vancouver, Colombie-Britannique – Pepsi Live à Rogers Arena

06-14 Edmonton, Alberta – Rogers Place

06-17 Winnipeg, Manitoba – Place Bell MTS

06-22 Saint Paul, MN – Xcel Energy Center

06-24 Chicago, IL – United Center

06-26 Pittsburgh, Pennsylvanie – PPG Paints Arena

06-27 Detroit, MI – Little Caesar’s Arena

06-29 Toronto, Ontario – Aréna Banque Scotia

06-30 Toronto, Ontario – Aréna Banque Scotia

07-02 Montréal, Québec – Centre Bell

07-04 Uncasville, CT – Mohegan Sun

07-07 Newark, NJ – Prudential Center

07-08 Brooklyn, NY – Barclays Center

07-11 Boston, MA – TD Garden

07-13 Washington, D.C. – Capital One Arena

07-15 Charlotte, NC – Spectrum Center

07-16 Atlanta, GA – State Farm Arena

07-18 Miami, FL – American Airlines Arena

07-21 Orlando, Floride – Amway Center

07-23 La Nouvelle-Orléans, LA – Smoothie King Center

07-24 Houston, TX – Toyota Center

07-25 Dallas, TX – American Airlines Center

07-27 Denver, CO – Pepsi Center

07-29 Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena

07-31 Portland, OR – Moda Center

08-01 Tacoma, WA – Tacoma Dome

08-03 Oakland, Californie – Oakland Arena

08-04 San Jose, Californie – SAP Center

08-06 Sacramento, Californie – Golden 1 Center

08-08 Anaheim, Californie – Honda Center

08-09 San Diego, Californie – Pechanga Arena

08-11 Glendale, AZ – Gila River Arena

08-14 Los Angeles, Californie – Staples Center

08-15 Los Angeles, Californie – Staples Center

08-19 San Antonio, TX – AT&T Center

08-20 Fort Worth, TX – Dickies Arena

08-22 Tulsa, OK – Centre BOK

08-23 Omaha, NE – CHI Health Centre Omaha

08-25 St. Louis, MO – Enterprise Center

08-26 Nashville, TN – Bridgestone Arena

08-28 Cleveland, OH – Rocket Mortgage FieldHouse

09-01 Buffalo, NY – KeyBank Arena

09-03 New York, NY – Madison Square Garden

10-11 Londres, Angleterre – O2 Arena

10-12 Londres, Angleterre – O2 Arena

10-13 Londres, Angleterre – O2 Arena

10-15 Newcastle, Angleterre – Utilita Arena

10-16 Birmingham, Angleterre – Utilita Arena Birmingham

10-18 Glasgow, Écosse – SSE Hydro

10-19 Manchester, Angleterre – Manchester Arena

10-26 Anvers, Belgique – Sportpaleis

10-27 Amsterdam, Pays-Bas – Ziggo Dome

10-29 Berlin, Allemagne – Mercedes-Benz Arena

10-31 Munich, Allemagne – Olympiahalle

11-08 Hambourg, Allemagne – Barclaycard Arena

11-09 Cologne, Allemagne – Lanxess Arena

11-12 Paris, France – AccorHotels Arena

.