The Weeknd annonce un nouvel album après les heures d’ouverture

The Weeknd a annoncé le titre de son nouvel album. Ça s’appelle After Hours. Il fait suite à sa sortie en 2018 My Dear Melancholy ,. Son précédent album Starboy est arrivé en 2016. Regardez ci-dessous le teaser du Weeknd’s After Hours.

Depuis la sortie de My Dear Melancholy, The Weeknd a partagé des singles uniques «Lost in the Fire» (avec Gesaffelstein) et «Power Is Power» – une coupe de posse avec SZA et Travis Scott pour l’album de liaison de Game of Thrones For the Trône. Plus récemment, il a sorti deux nouveaux morceaux, “Heartless” et “Blinding Lights”.

The Weeknd a également récemment fait son apparition dans le film mettant en vedette Adam Sandler des frères Safdie, Uncut Gems. Lorsqu’on lui a demandé de travailler avec le Weeknd sur le film, Sandler a dit à Vulture: «J’adore cet enfant. C’est un gars tellement gentil. Il est si profond. ” Sandler a également mentionné qu’il aimait le nouvel album: «Ce nouvel album, mon Dieu! L’avez-vous déjà entendu? C’est bon.”

