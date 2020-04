The Weeknd co-écrit un épisode de papa américain

The Weeknd a récemment sorti son nouvel album After Hours, et pendant les heures où il ne travaillait pas sur cette nouvelle musique, il co-écrivait un nouvel épisode de la 17e saison de la série animée TBS American Dad. Il dit qu’il joue lui-même (“un peu”). Selon Deadline, il lancera également une nouvelle chanson dans l’émission. L’épisode de la série Seth MacFarlane a été co-écrit avec Joel Hurwitz et il sera diffusé le 4 mai.

