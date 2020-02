The Weeknd détaille un nouvel album, partage une nouvelle chanson «After Hours»: écouter

The Weeknd a partagé la chanson titre de son nouvel album After Hours. Il a également partagé les illustrations et la date de sortie de l’album. L’album arrive le 20 mars. Écoutez la nouvelle chanson ci-dessous.

Le chanteur a annoncé le titre de son nouvel album en février après avoir partagé les chansons “Blinding Lights” et “Heartless” en novembre. Depuis qu’il a sorti My Dear Melancholy en six chansons, en 2018, il a rejoint SZA et Travis Scott sur le morceau inspiré de Game of Thrones “Power Is Power”. Il a également fait une apparition dans le film Uncut Gems de Safdie Brothers, avec Adam Sandler. (Regardez Sandler pousser le Weeknd dans la bande-annonce du film ici.)

Album Cover (New Track Tonight) pic.twitter.com/NOA9R9hkYD — The Weeknd (@theweeknd) February 18, 2020

