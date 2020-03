The Weeknd dévoile la liste des titres d’un nouvel album après les heures de bureau

The Weeknd a partagé la tracklist de son nouvel album à venir After Hours, que vous pouvez consulter ci-dessous. Le nouveau record devrait être publié vendredi 20 mars.

La nouvelle intervient après que The Weeknd a créé la chanson ‘Scared To Live’ lors d’une récente apparition sur Saturday Night Live. La performance a été présentée par l’hôte de SNL Daniel Craig. The Weeknd a également présenté le récent single «Blinding Lights», qui a été publié à la fin de 2019, lors de l’émission.

L’artiste canadien, de son vrai nom Abel Tesfaye, devrait sortir son quatrième album studio vendredi prochain (20 mars). Prendre à Instagram hier, 17 mars, The Weeknd a dévoilé les noms des morceaux qui figureront dans la suite de Starboy.

Outre les singles «Blinding Lights» et «Heartless» sortis précédemment, le disque comprendra des morceaux tels que l’ouvreur «Alone Again», «Escape From LA», «Faith» et plus près «I Bleed It Out». “Track List… 3 MORE DAYS”, le chanteur a légendé le post. Sur l’illustration de la tracklist, nous voyons Tesfaye enfiler un costume rouge avec un nez coupé – poursuivant le thème de ses dernières vidéos et performances en direct.

The Weeknd est récemment apparu dans le film Safdie Brothers Uncut Gems. Il a récemment été révélé, cependant, que Tesfaye n’était pas initialement prévu pour jouer dans le film, ce qui le voit jouer une pop star qui se dispute avec Howard Ratner (Adam Sandler).

“Nous sommes devenus amis après avoir vu Good Time, il a beaucoup aimé ce film”, a déclaré les frères Safdie. “Mais avant de le rencontrer, je me souviens que nous avions fait une table où ASAP Ferg et c’était un personnage nommé Privilege.”

La liste complète des pistes After Hours est la suivante:

‘Seul encore’

‘Trop tard’

«Le plus dur à aimer»

«Peur de vivre»

«Snowchild»

«Escape From L.A.»

‘Sans coeur’

‘Foi’

«Lumières aveuglantes»

‘Dans tes yeux’

«Sauvez vos larmes»

«Répéter après moi (interlude)»

‘Après des heures’

«Jusqu’à ce que je saigne»

Écoutez le meilleur de The Weeknd sur Apple Music et Spotify.