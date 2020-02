The Weeknd dévoile les détails de son nouvel album et sort “After Hours”

Sans aucun doute, l’un des rendements les plus attendus est celui de Abel Tesfaye –Meilleur connu de tous Le week-end– Eh bien, après Starboy en 2016 avec lequel il a conquis le monde et totalement blessé EP, My Dear Melancholy s’est arrêté pour se consacrer à d’autres choses au-delà de la musique, comme sa propre marque de vêtements. Fin 2019, le chanteur a sorti quelques singles, “Blinding Lights” et “Heartless”, deux rouleaux avec des années 80 et des colorants très foncés qui Ils ont ouvert la possibilité d’écouter un nouveau disque, mais maintenant c’est une réalité.

Il y a quelques jours sur leurs réseaux sociaux, The Weeknd a officiellement annoncé que d’ici 2020, il reviendrait avec Après les heures, son quatrième album studio dont nous ne connaissions que peu de détails. Mais ce 19 février, le chanteur de “I Feel It Coming” a déclaré sur son compte Instagram que Tout le monde pouvait entendre leur nouvel album le 20 mars sur toutes les plateformes numériques.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également sorti une chanson avec le même titre de l’album qui Cela ressemble à ça The Weeknd, nous avons rencontré Beauty Behind the Madness dans le maintenant loin 2015. En un peu plus de six minutes, il nous fait traverser beaucoup de sensations et de sons, tout commence avec des synthétiseurs environnementaux qui vous transportent immédiatement dans le chaos – comme il l’a montré dans ses dernières vidéos – mais pour confirmer que la chanson progresse, cela met plus de tension avec des rythmes stressants alors que la voix caractéristique du chanteur est présente.

C’est sans aucun doute une nouvelle étape dans sa carrière, où il semble qu’il laissera complètement cette pop collante et énergique pour laquelle nous l’avons rencontré pour créer quelque chose de totalement différent, les chansons fonctionnaient beaucoup plus au niveau de la production mais que quand elles mettent des paroles deviennent plus sombres, plus sombres comme dirait le chaviza. Alors que l’album est officiellement sorti Découvrez ci-dessous «After Hours», la chanson qui donne son nom au nouveau The Weeknd: