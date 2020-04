The Weeknd Drops Cinematic Video for ‘Until I Bleed Out’

The Weeknd a publié une nouvelle vidéo pour sa chanson, “Until I Bleed Out”, qui poursuit le récit visuel global que le réalisateur Anton Tammi a présenté pour After Hours. La vidéo montre le héros de l’album cramoisi dans un état second aux yeux bleary, luttant pour se frayer un chemin à travers une fête vertigineuse remplie de confettis.

‘Until I Bleed Out’ suit les visuels psychédéliques de Tammi pour ‘Heartless’, ‘Blinding Lights’ et ‘In Your Eyes’ ainsi que son court-métrage After Hours. Chaque vidéo prend une note stylistique du début des années 80, marquant la ligne entre la mélancolie et l’opulence, avec un sentiment imminent de malheur.

Dans une récente interview avec GQ, le réalisateur suédois a décrit son partenariat de collaboration avec Abel Tesfaye de The Weeknd. “C’est comme un mystère que nous créons ensemble. Il me joue la chanson, et elle a déjà un ADN si fort – c’est très intuitif », a expliqué Tammi, qui a également réalisé des vidéos pour Lykke Li et Halsey. Il a ajouté: «Abel est une personne mystérieuse et je respecte cela. Ce que nous faisons est ouvert à l’interprétation… C’est de l’art et de la poésie, et je pense que c’est beau de créer ce mystère ensemble. »

Depuis sa sortie le 20 mars, Après des heures a déjà battu plusieurs records. Non seulement le suivi de Tesfaye de Starboy en 2016 a enregistré la première semaine de ventes d’albums la plus importante pour 2020, mais il a également battu le record du plus grand nombre de pré-sauvegardes de l’histoire d’Apple Music, avec près de 1 000 000 de pré-ajouts d’albums avant la sortie, dépassant le record précédent détenu par Billie Eilish en 2019. Débutant au n ° 1 sur le Billboard 200, le très acclamé After Hours a marqué le quatrième album de The Weeknd en tête du classement. Il a également atteint la première place au Canada natal de Tesfaye, au Royaume-Uni et en Australie, parmi de nombreux autres pays.

Tesfaye, qui a joué lui-même dans le film des frères Safdie de l’année dernière, Uncut Gems, est également apparu en tant qu’invité musical dans Saturday Night Live en mars, juste avant que la série n’annonce une interruption à la lumière de la pandémie de COVID-19. L’artiste devrait actuellement passer une grande partie de l’été sur la route pour soutenir After Hours.

After Hours est disponible dès maintenant et peut être acheté ici.