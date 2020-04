The Weeknd écrit un épisode de American Dad et enregistre un morceau personnalisé

The Weeknd se diversifie et reste occupé après le succès de son dernier album, After Hours. Il a co-écrit un épisode de American Dad, qui mettra également en vedette sa voix et sa ressemblance, ainsi qu’un tout nouveau morceau enregistré sur mesure.

Joel Hurwitz, qui a écrit pour Family Guy, Robot Chicken et d’autres comédies de télévision de premier plan, s’est associé à The Weeknd pour créer le script de l’épisode. The Weeknd est allé sur Instagram (et Twitter) et a publié une photo de lui et Hurwitz, tout en indiquant que l’épisode correspondant sera diffusé le 4 mai.

Notamment, The Weeknd reste discret sur son rôle dans l’épisode lui-même; une partie du post Instagram cité se lit comme suit: “Je vais aussi jouer moi-même … un peu.” Le message se termine par un avertissement que l’image associée (où The Weeknd a son bras autour de l’épaule de Hurwitz) a été prise “il y a quelque temps”, et que tous devraient “rester à la maison” pour freiner la propagation et la prévalence du nouveau coronavirus.

La 17e saison de American Dad débutera le lundi 13 avril sur TBS. (Surtout, la 11e saison de l’émission ne comprenait officiellement que trois épisodes, avant que Fox n’annule la série et que TBS ne la récupère. Ainsi, si ces trois épisodes sont considérés comme faisant partie de la saison 12, les épisodes à venir lanceront la 16e saison d’American Dad.)

À la fin du mois dernier, Digital Music News a été le premier à signaler que le procès en cours pour violation du droit d’auteur de Black Panther entre The Weeknd et Yeasayer avait été retardé en raison de la crise des coronavirus. Yeasayer allègue que «Pray for Me» de The Weeknd arrache leur chanson «Sunrise».

Hier, «The Blind Lights» de The Weeknd, sorti en single pour After Hours, est apparu comme la «chanson thème officielle» de WrestleMania 36 de la WWE. Enfin, l’épisode le plus récent de Westworld de HBO comportait une couverture instrumentale de «Wicked Games »Du compositeur allemand Ramin Djawadi.

Au moment d’écrire ces lignes, «Blinding Lights» occupait la première place du classement Global Top 200 de Spotify.